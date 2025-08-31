حکم انتصاب مدیرعامل خانه سینما برای فرهاد توحیدی و مهدی کوهیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما طی احکامی جداگانه فرهاد توحیدی را به عنوان مشاور فرهنگی و مهدی کوهیان را به عنوان مدیر حقوقی خانه سینما منصوب کرد.

در متن حکم اسعدیان خطاب به توحیدی آمده است:

«جناب آقای فرهاد توحیدی

سپاسگزاریم که پذیرفتید همچنان در کنار مدیریت خانه سینما، به‌عنوان مشاور فرهنگی حضور داشته باشید. بی‌تردید دانش و سوابق مستمر شما سرمایه گرانقدری برای این خانه است.»

همچنین در متن حکم مدیرعامل خانه سینما خطاب به کوهیان آمده است:

«جناب آقای مهدی کوهیان

نظر به توانایی و دانش حقوقی شما، بدینوسیله شما را به عنوان مدیر حقوقی خانه سینما منصوب می‌کنم. امید که با حضور شما بتوانیم در حل مشکلات پیش رو گام‌های مؤثری برداریم.»