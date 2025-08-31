  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

حکم انتصاب مدیرعامل خانه سینما برای فرهاد توحیدی و مهدی کوهیان

مدیرعامل خانه سینما فرهاد توحیدی را به عنوان مشاور فرهنگی و مهدی کوهیان را به عنوان مدیر حقوقی خانه سینما منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما طی احکامی جداگانه فرهاد توحیدی را به عنوان مشاور فرهنگی و مهدی کوهیان را به عنوان مدیر حقوقی خانه سینما منصوب کرد.

در متن حکم اسعدیان خطاب به توحیدی آمده است:

«جناب آقای فرهاد توحیدی

سپاسگزاریم که پذیرفتید همچنان در کنار مدیریت خانه سینما، به‌عنوان مشاور فرهنگی حضور داشته باشید. بی‌تردید دانش و سوابق مستمر شما سرمایه گرانقدری برای این خانه است.»

همچنین در متن حکم مدیرعامل خانه سینما خطاب به کوهیان آمده است:

«جناب آقای مهدی کوهیان

نظر به توانایی و دانش حقوقی شما، بدینوسیله شما را به عنوان مدیر حقوقی خانه سینما منصوب می‌کنم. امید که با حضور شما بتوانیم در حل مشکلات پیش رو گام‌های مؤثری برداریم.»

کد خبر 6575923
ندا زنگینه

