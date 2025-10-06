  1. استانها
قهرمانان تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران مهمان امام رضا(ع) شدند

مشهد- اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران به شکرانه افتخارآفرینی‌های اخیر در مسابقات جهانی، مهمان بارگاه نورانی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمانان پرافتخار تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران در فضایی آکنده از معنویت و عشق به امام رئوف(ع)، دل‌های خود را روانه صحن و سرای ملکوتی حرم مطهر رضوی کردند و با قرائت زیارت‌نامه با حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام به راز و نیاز پرداختند.

این آیین در راستای تجلیل از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های ملی‌پوشان کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های بین‌المللی برگزار شد و در آن، از ورزشکاران به‌عنوان افتخارآفرینان عرصه ورزش و الگوهای اخلاق و غیرت تقدیر به‌عمل آمد.

رضا امین‌زاده، مدیرعامل مؤسسه تربیت‌بدنی آستان قدس رضوی در حاشیه این مراسم اظهار کرد:برگزاری این آیین، گامی در جهت قدردانی از زحمات قهرمانان و پاسداشت نام‌آورانی است که با تلاش و همت خود، پرچم ایران اسلامی را در میادین جهانی برافراشته‌اند.

وی افزود: ملی‌پوشان در مدت حضور خود در مشهد مقدس، میهمان آستان قدس رضوی خواهند بود؛ همچنین دیدار با تولیت آستان قدس رضوی و ضیافت ناهار در مهمان‌سراهای حضرت رضا(ع) برای ایشان پیش‌بینی شده و هدیه‌ای معنوی نیز از سوی آستان قدس رضوی به این عزیزان اهدا خواهدشد.

