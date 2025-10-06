قهرمانان تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران مهمان امام رضا(ع) شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمانان پرافتخار تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران در فضایی آکنده از معنویت و عشق به امام رئوف(ع)، دلهای خود را روانه صحن و سرای ملکوتی حرم مطهر رضوی کردند و با قرائت زیارتنامه با حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام به راز و نیاز پرداختند.
این آیین در راستای تجلیل از تلاشها و افتخارآفرینیهای ملیپوشان کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابتهای بینالمللی برگزار شد و در آن، از ورزشکاران بهعنوان افتخارآفرینان عرصه ورزش و الگوهای اخلاق و غیرت تقدیر بهعمل آمد.
رضا امینزاده، مدیرعامل مؤسسه تربیتبدنی آستان قدس رضوی در حاشیه این مراسم اظهار کرد:برگزاری این آیین، گامی در جهت قدردانی از زحمات قهرمانان و پاسداشت نامآورانی است که با تلاش و همت خود، پرچم ایران اسلامی را در میادین جهانی برافراشتهاند.
وی افزود: ملیپوشان در مدت حضور خود در مشهد مقدس، میهمان آستان قدس رضوی خواهند بود؛ همچنین دیدار با تولیت آستان قدس رضوی و ضیافت ناهار در مهمانسراهای حضرت رضا(ع) برای ایشان پیشبینی شده و هدیهای معنوی نیز از سوی آستان قدس رضوی به این عزیزان اهدا خواهدشد.
