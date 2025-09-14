  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

آنروا: محاصره و تخریب زیرساخت‌ها، عامل اصلی قحطی در غزه است

کمیسر آژانس امداد رسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی محاصره و تخریب زیرساخت‌ها را عامل اصلی قحطی در غزه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کمیسر آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی (آنروا) محدودیت‌های اعمال شده بر ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، به علاوه تخریب زیرساخت‌ها و هدف قرار دادن عملیات بشردوستانه را دلایل اصلی تشدید قحطی که ساکنان این منطقه با آن روبرو هستند، عنوان کرد.

او در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: من تاکنون هرگز چنین بی‌توجهی آشکاری به وضعیت کارکنان بشردوستانه، تأسیسات و عملیات را ندیده‌ام.

وی با تأکید بر اینکه ادامه ممانعت از رسیدن کمک‌ها، رنج بیش از دو میلیون نفر محاصره شده در این نوار را عمیق‌تر می‌کند، افزود: هدف قرار دادن کارکنان و تأسیسات بشردوستانه نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

