به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کمیسر آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی (آنروا) محدودیتهای اعمال شده بر ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه، به علاوه تخریب زیرساختها و هدف قرار دادن عملیات بشردوستانه را دلایل اصلی تشدید قحطی که ساکنان این منطقه با آن روبرو هستند، عنوان کرد.
او در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: من تاکنون هرگز چنین بیتوجهی آشکاری به وضعیت کارکنان بشردوستانه، تأسیسات و عملیات را ندیدهام.
وی با تأکید بر اینکه ادامه ممانعت از رسیدن کمکها، رنج بیش از دو میلیون نفر محاصره شده در این نوار را عمیقتر میکند، افزود: هدف قرار دادن کارکنان و تأسیسات بشردوستانه نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
نظر شما