به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد فرهودی روز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به تعداد پروژه‌های تعهد شده این استان از محل اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، گفت: تعداد پروژه تعریف شده در مرحله اول ۲۳۱ شامل ۱۱۰۴ کلاس درس بود که با تاکید رئیس جمهور و استاندار، در مدت ۲ ماه گذشته ۵۱ پروژه شامل ۱۹۱ کلاس درس به تعهد قبلی اضافه شده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی تنها استانی است که تعداد پروژه‌های آن افزایش یافته است، افزود: ۲۵۰ کلاس درس هم به مجموع این پروژه‌ها افزوده خواهد شد.

مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر ۲۸۲ پروژه در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی در سطح استان تعریف شده است که با اجرای آنها، ۱۲۹۵ کلاس درس به مجموع فضاهای آموزشی استان افزوده خواهد شد.

فرهودی با اعلام اینکه میانگین پیشرفت پروژه‌های عدالت آموزشی در استان ۷۲ درصد است و رتبه اول کشوری را داریم، از اهتمام جدی استاندار آذربایجان شرقی نسبت به توسعه عدالت آموزشی در استان قدردانی کرد.

وی از اتمام ساخت بزرگترین هنرستان احداثی استان با ۱۸ کلاس درس در شهرستان اهر خبر داد و گفت: این هنرستان هفته آینده افتتاح می‌شود.