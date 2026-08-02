  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

۶ هزار و ۸۲۸ فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در انتظار مسکن هستند

۶ هزار و ۸۲۸ فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در انتظار مسکن هستند

یاسوج-مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۶ هزار و ۸۲۸ فرهنگی هم استانی در انتظار مسکن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی عصر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های این دستگاه برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: پروژه مهر با هدف آماده‌سازی مدارس استان در حال اجراست و مدارس از ابتدای مهرماه فعالیت حضوری خود را آغاز خواهند کرد.

وی افزود: از مجموع ۲۱۸ پروژه نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان، افتتاح ۵۱ پروژه تا مهرماه هدف‌گذاری شده و روند اجرای این طرح‌ها مطلوب است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی مدارس گفت: تاکنون ۳۳ زمین چمن مصنوعی در مدارس استان به بهره‌برداری رسیده و برنامه‌های تجهیز و بهسازی مدارس نیز ادامه دارد.

وی در ادامه به وضعیت مسکن فرهنگیان اشاره کرد و گفت: ۶ هزار و ۸۲۸ نفر از فرهنگیان استان متقاضی مسکن هستند که نیازمند تعیین تکلیف و رفع موانع پیش‌رو هستند.

رضایی همچنین با تأکید بر توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اظهار کرد: سهم دانش‌آموزان هنرستان‌ها باید به ۵۰ درصد برسد، اما برای رسیدن به این هدف همچنان فاصله وجود دارد و اجرای مصوبه ساخت هشت هنرستان نیازمند پیگیری جدی دستگاه‌های متولی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان درباره سرویس مدارس نیز گفت: استقبال از سامانه سرویس مدارس پایین بوده و تاکنون تنها ۱۵۳ دانش‌آموز در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که برای ساماندهی این بخش همکاری دستگاه‌ها ضروری است.

کد مطلب 6906413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فرهنگی IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      این حرفا همش الکیه، به مشکل مسکن فرهنگیان رسیدگی نمیشه/با حقوق ۲۰ میلیون نمیشه خونه ساخت و خونه خرید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها