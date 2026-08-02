ساماندهی سرویس مدارس نیازمند اعلام نیاز واقعی آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فرج‌زاده عصر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات حوزه سرویس مدارس اظهار کرد: آموزش و پرورش باید نیاز واقعی مدارس در بخش حمل‌ونقل دانش‌آموزی را اعلام کند تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود.

وی افزود: شهرداری‌ها آمادگی دارند برای رفع مشکلات موجود در حوزه سرویس مدارس همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد یکی از چالش‌های موجود را قرارداد مستقیم برخی مدارس با سرویس‌های خارج از سازوکار تعیین‌شده عنوان کرد و گفت: ساماندهی این بخش نیازمند هماهنگی بیشتر میان مدارس، شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی است.