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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

ساماندهی سرویس مدارس نیازمند اعلام نیاز واقعی آموزش و پرورش است

ساماندهی سرویس مدارس نیازمند اعلام نیاز واقعی آموزش و پرورش است

یاسوج-مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد بر همکاری شهرداری‌ها برای ساماندهی حمل‌ونقل دانش‌آموزی و رفع مشکلات سرویس مدارس تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فرج‌زاده عصر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات حوزه سرویس مدارس اظهار کرد: آموزش و پرورش باید نیاز واقعی مدارس در بخش حمل‌ونقل دانش‌آموزی را اعلام کند تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود.

وی افزود: شهرداری‌ها آمادگی دارند برای رفع مشکلات موجود در حوزه سرویس مدارس همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد یکی از چالش‌های موجود را قرارداد مستقیم برخی مدارس با سرویس‌های خارج از سازوکار تعیین‌شده عنوان کرد و گفت: ساماندهی این بخش نیازمند هماهنگی بیشتر میان مدارس، شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی است.

کد مطلب 6906400

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    نظرات

    • قاسم IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      هیچ وقت توی یاسوج سرویس مدارس درست نمیشه، همیشه همین اولیا خودشون میرن بچه هاشون جابه جا میکنن

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