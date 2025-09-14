به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد فرهنگی-دینی که به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ و با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری عراق شکل گرفت، جلوه‌ای از همگرایی فرهنگی و دینی در میان مسلمانان منطقه را به نمایش گذاشت.

فریدالدین فریدعصر رایزن فرهنگی ایران در هند، گزارش مختصری از بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم ارائه کرد و گفت: در این دوره از مسابقات در سه بخش تفسیر، حفظ کل قرآن کریم و قرائت در مجموع بیش از ۳۰۰ نفر از ۱۵ ایالت مختلف هند ثبت نام کردند که ۷۵ نفر برای شرکت انتخاب شدند. رقابت‌ها در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار شد و ۱۳ نفر در مرحله نهایی به رقابت پرداختند و در نهایت نفرات اول تا سوم انتخاب شدند.

وی اظهار داشت: افزون بر این، بخش تفسیر قرآن کریم نیز به صورت آنلاین برگزار شد. این مسابقات نشان از حضور قدرتمند جوانان هندی داشت که استعدادهای قرآنی خود را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشتند.

از اتحاد قرآنی تا پیام وحدت

همچنین ایرج الهی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند بر قدرت پایدار قرآن برای متحد کردن بشریت در سراسر مرزها و فرهنگ‌ها تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: قرآن حاوی پاسخ به تمام سوالات انسان، از آغاز تا پایان زندگی است. هیچ کتاب دیگری در تاریخ بشریت نمی‌تواند با جهان‌شمول بودن و فراگیر بودن آن رقابت کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند به مشکلات مداومی مانند تروریسم، افراط‌گرایی و بی‌عدالتی علیه زنان که اغلب با جوامع مسلمان مرتبط است، به‌عنوان نشانه‌هایی از غفلت از آموزه‌های عمیق‌تر قرآن اشاره کرد.

به گفته الهی، بسیاری از مسلمانان ارتباط خود را با کتاب آسمانی به فصاحت، تلاوت و حفظ آن محدود کرده‌اند و از راهنمایی‌های تحول‌آفرین آن برای زندگی روزمره غافل شده‌اند. این بی‌توجهی، قرآن را از جریان اصلی زندگی دور کرده است و این غفلت ریشه بحران‌های فعلی جامعه ماست.

وی مسلمانان را به بازگشت به قرآن به‌عنوان «ثروت واقعی و نیروی هدایتگر» خود فراخواند و با تأکید بر این نکته که قرآن همه داشته و دارایی مسلمانان است، به نقش اهل بیت (ع) در این میان پرداخت و گفت: اهل بیت (ع) مفسر قرآن هستند و بدون هدایات آنها نمی‌توانیم به تمامی مفاهیم قرآن پی ببریم.

عدی حاتم محمد، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری عراق نیز، بر اهمیت همکاری فرهنگی بین عراق و ایران در میزبانی این مسابقه برای دومین سال متوالی تأکید کرد و ابراز امیدواری داشت که هیأت‌های دوستانه بیشتری در دوره‌های آینده به آن‌ها بپیوندند.

مولانا کلب رشید از روحانیون سرشناس هند با اشاره به هفته وحدت، بازگشت به آموزه‌های قرآنی را تنها راه نجات مسلمانان از گمراهی و عقب ماندگی دانست.

این رویداد شاهد پایان مسابقات قرآنی بود که استعدادهای شرکت‌کنندگان از سراسر هند را در رشته‌های قرائت و حفظ قرآن به نمایش گذاشت.

حافظ «محمد قاشان» در رشته حفظ مقام اول را کسب کرد و «محمد سلمان» در جایگاه دوم قرار گرفت. در مسابقات قرائت نیز بالاترین افتخار نصیب «قاری سلمان ابن‌جناب محمد مفتی کریم» از شهر «سورات» ایالت «گجرات» شد که جایزه اول را به خود اختصاص داد.

«قاری حبیب‌الوارث محمد امین» مقام دوم را کسب کرد و «قاری محمد سمامه» از «الله‌آباد» به جایزه سوم دست یافت.