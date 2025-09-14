https://mehrnews.com/x392rf ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸ کد خبر 6589335 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸ ویرانسازی سیستماتیک غزه با تشدید بمبارانهای رژیم صهیونیستی + فیلم الجزیره در گزارشی اعلام کرد که بمباران متمرکز در منطقه غربی شهر غزه باعث شد در کمتر از یک هفته بیش از ۵۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه بیخانمان شوند. کد خبر 6589335 کپی شد مطالب مرتبط عزت الرشق: نتانیاهو منطقه را به سوی انفجار سوق میدهد حماس: بازداشت دانشجویان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی جنایت است وزارت بهداشت غزه: با کمبود شدید مستلزمات پزشکی مواجه هستیم ۶۸ شهید در غزه طی ۲۴ ساعت، ۹۲ درصد کودکان غزه گرسنه اند برچسبها غزه جنگ غزه نوار غزه رژیم صهیونیستی
نظر شما