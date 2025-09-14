  1. بین الملل
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

ویران‌سازی سیستماتیک غزه با تشدید بمباران‌های رژیم صهیونیستی + فیلم

ویران‌سازی سیستماتیک غزه با تشدید بمباران‌های رژیم صهیونیستی + فیلم

الجزیره در گزارشی اعلام کرد که بمباران متمرکز در منطقه غربی شهر غزه باعث شد در کمتر از یک هفته بیش از ۵۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه بی‌خانمان شوند.

