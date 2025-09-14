به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری اظهار کرد: این فرآیند تأمین مالی با مشارکت بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل انجام می‌شود.

وی گفت: این ظرفیت را فرصتی ارزشمند برای تأمین مالی پروژه‌های استانی دانست و از نقش بانک‌های عامل در پیشبرد این روند قدردانی کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل افزود: در قالب این اعتبارات، ۲۳ دستگاه اجرایی استان دارای پروژه عمرانی از منابع جدید بهره‌مند خواهند شد.