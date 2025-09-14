دستگیری ۲۱ نفر متخلف صید ماهی در شهرستان کوثر

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی عصر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی ۲ ماهه تابستان سال جاری، محیط بانان منطقه حفاظت شده دربند مشکول در راستای حفاظت از زیست بوم رودخانههای قزل اوزن و خلفه چای، ۲۱ نفر متخلف صید را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: از متخلفان ۲۰ رشته تور سالک، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم انواع ماهی رودخانهای و ادوات صید کشف و ضبط شد و با تشکیل ۱۴ فقره پرونده قضائی، صیادان غیرمجاز و متخلف برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل مراجع قضائی شدند.
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر افزود: در همین مدت، بستر رودخانههای قزل اوزن و خلفه چای از تورهای دامی کار گذاشته شده توسط متخلفان به مساحت ۵۰۰ متر مربع پاکسازی و تورهای جمع آوری شده با هماهنگی مقام قضائی معدوم شد.
منطقه حفاظت شده دربند مشکول با مساحت بالغ بر ۱۰ هزار هکتار واقع در جنوب استان اردبیل و شهرستان کوثر در مسیر دو رودخانه دائمی قزل اوزن و خلفه چای قرار دارد که ۷ گونه ماهی رودخانهای جزو زیستمندان این رودخانهها هستند.
نظر شما