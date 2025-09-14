  1. استانها
  2. اردبیل
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

دستگیری ۲۱ نفر متخلف صید ماهی در شهرستان کوثر

دستگیری ۲۱ نفر متخلف صید ماهی در شهرستان کوثر

اردبیل- رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر گفت: ۲۱ متخلف صید ماهی طی دو ماهه تابستان امسال در منطقه حفاظت شده مشکول شهرستان کوثر شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی عصر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی ۲ ماهه تابستان سال جاری، محیط بانان منطقه حفاظت شده دربند مشکول در راستای حفاظت از زیست بوم رودخانه‌های قزل اوزن و خلفه چای، ۲۱ نفر متخلف صید را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: از متخلفان ۲۰ رشته تور سالک، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم انواع ماهی رودخانه‌ای و ادوات صید کشف و ضبط شد و با تشکیل ۱۴ فقره پرونده قضائی، صیادان غیرمجاز و متخلف برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل مراجع قضائی شدند.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر افزود: در همین مدت، بستر رودخانه‌های قزل اوزن و خلفه چای از تورهای دامی کار گذاشته شده توسط متخلفان به مساحت ۵۰۰ متر مربع پاکسازی و تورهای جمع آوری شده با هماهنگی مقام قضائی معدوم شد.

منطقه حفاظت شده دربند مشکول با مساحت بالغ بر ۱۰ هزار هکتار واقع در جنوب استان اردبیل و شهرستان کوثر در مسیر دو رودخانه دائمی قزل اوزن و خلفه چای قرار دارد که ۷ گونه ماهی رودخانه‌ای جزو زیستمندان این رودخانه‌ها هستند.

کد خبر 6589378

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها