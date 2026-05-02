به گزارش خبرنگار مهر، پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه عصر شنبه همزمان با گرامیداشت روز معلم، با همراهی کوروش باباجانی معاون توسعه کتابخانه‌های عمومی، یزدان بهرامی‌نیا معاون اداری مالی و جلال عزیزی سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمانشاه با سلیمان محبی مدیرکل آموزش و پرورش استان دیدار و روز معلم را به وی و جامعه فرهنگیان تبریک گفت.

محمدی در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش در مسیر ارتقای دانش و فرهنگ در جامعه، بر ضرورت هم‌افزایی میان دو مجموعه تأکید کرد و اظهار داشت: بسیاری از فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی و آموزش و پرورش به یکدیگر مرتبط است و با همکاری و اراده مشترک می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر توسعه فرهنگی برداشت.

وی همچنین از آمادگی کتابخانه‌های عمومی برای همکاری بیشتر با آموزش و پرورش خبر داد و افزود: کتابخانه‌ها می‌توانند فضای مناسبی برای برگزاری کلاس‌های درسی و تقویتی در اختیار معلمان و دانش‌آموزان قرار دهند تا از ظرفیت این مراکز فرهنگی برای تقویت آموزش استفاده شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در ادامه به خدمات ارائه‌شده از سوی کتابخانه‌ها در ایام «جنگ رمضان» اشاره کرد و گفت: در این ایام حدود ۵۰ درصد از کتابخانه‌های عمومی استان به عموم مردم به ویژه داوطلبان کنکور خدمات ارائه دادند و با فراهم کردن محیطی آرام در سالن‌های مطالعه، شرایط مناسبی برای مطالعه و آمادگی آزمون فراهم شد.

محمدی همچنین با اشاره به پویش کتابخوانی «روایت فاتحان غرب» کتاب «پاوه/ ایستاده در حصار» را معرفی کرد و گفت: این کتاب به مقاومت مردم غرب کشور به‌ویژه استان کرمانشاه در برابر متجاوزان می‌پردازد و می‌توان از بستر شبکه شاد برای معرفی این پویش و آشنایی دانش‌آموزان با ادبیات پایداری و فرهنگ دفاع مقدس بهره گرفت.

در ادامه این دیدار، سلیمان محبی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه نیز از حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی و توجه به جایگاه معلمان قدردانی کرد و بر اهمیت نقش کتاب و کتابخوانی در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده جامعه آموزشی استان افزود: در حال حاضر ۳۷۰ هزار دانش‌آموز، ۲۷ هزار معلم و ۲۵ هزار معلم بازنشسته در استان کرمانشاه حضور دارند و این ظرفیت می‌تواند در مسیر گسترش فرهنگ مطالعه مورد استفاده قرار گیرد.

محبی همچنین با تأکید بر لزوم توسعه همکاری‌های مشترک میان آموزش و پرورش و کتابخانه‌های عمومی اظهار داشت: با تدوین تفاهم‌نامه‌های مشترک می‌توان زمینه‌های همکاری در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی را گسترش داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان به نقش دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: دانشجویان این دانشگاه معلمان آینده کشور هستند و توجه به ارتقای سطح مطالعه و دانش آنان می‌تواند در رشد فرهنگی جامعه، به ویژه در حوزه کتابخوانی، تأثیرگذار باشد.

در پایان این دیدار، به مناسبت گرامیداشت روز معلم از سوی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه از مدیرکل آموزش و پرورش استان تقدیر شد.