به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمینسب، دبیر شورای مشاوران وزرا و مشاور معاون فرهنگی بنیاد شهید، بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بیستویکمین سفر استانی مشاوران وزرا به استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: امروز در خدمت بیش از ۴۰ مشاور وزیر و نمایندگان دستگاههای اجرایی، سفر استانی خود را به استان شهیدپرور چهارمحال و بختیاری انجام دهیم. امیدواریم این سفرها و جلسات تخصصی، منشأ اثرات ملموس در حوزه ایثارگران باشد.
وی با اشاره به برنامههای عمومی این سفر افزود: نشست با استاندار، امامجمعه، مدیرکل دادگستری و تجدید میثاق با شهدای عزیز از جمله برنامههای عمومی این سفر است. اما اقدامات اختصاصی نیز در دستور کار قرار دارد؛ از جمله پایش عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بررسی خدمات ارائهشده به ایثارگران.
رحیمینسب تصریح کرد: مشاوران وزرا از پایتخت به استان آمدهاند تا به مشکلات ایثارگران در دستگاههای مختلف گوش دهند و مواردی را که بهدلیل عدم اجرای قانون روی زمین مانده، پیگیری و حلوفصل کنند.
وی با اشاره به چالشهای قانونی در حوزه ایثارگری گفت: متأسفانه بیش از هزار قانون در حوزه ایثارگران وجود دارد که بخش قابلتوجهی از آنها قابلیت اجرا ندارند. برخی قوانین فاقد اعتبار لازماند و برخی دیگر با یکدیگر در تضاد هستند. دولت و مجلس به این نتیجه رسیدهاند که باید این قوانین تجمیع و بهروز شوند. شاید با حدود ۱۰۰ قانون جامع و کاربردی بتوان بخش عمدهای از مشکلات ایثارگران را حل کرد.
رحیمینسب ادامه داد: هزاران ساعت کار کارشناسی با حضور متخصصان، تشکلها، جامعه هدف و مشاوران ایثارگران انجام شده تا این قوانین بهروز شوند. امیدواریم با تصویب و تنقیح قوانین جدید، نیازهای واقعی ایثارگران بهدرستی درک و پاسخ داده شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ایثارگران همچنان با مشکلاتی در حوزه اشتغال، مسکن، آموزش و توانمندسازی مواجهاند. این جامعه بخشی از جامعه کل کشور است و باید با اولویتبخشی در قوانین جدید، حقوق واقعی آنان محقق شود.
