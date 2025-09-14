سانچز: تظاهرات حمایت از فلسطین، مایه افتخار اسپانیا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد که تظاهرات حمایت از فلسطین در جریان برگزاری مسابقات دوچرخهسواری این کشور مایه افتخار است.
بر اساس اعلام این رسانه، نخست وزیر اسپانیا گفت که تظاهرات طرفداران فلسطین علیه صهیونیستها که مسابقات ووئلتا اسپانیا را به شدت تحت تأثیر خود قرار داد، وی را سرشار از «افتخار» کرده است.
این تظاهرات که حین برگزاری مسابقات میان تیم اسرائیل- پرمیر تک برگزار شد، چندین مرحله از مسابقات بزرگ دوچرخهسواری را مختل کرده و در مورد اینکه آیا این مسابقه ۲۱ روزه میتواند به پایان برسد یا خیر، تردید زیادی را ایجاد کرده است.
سانچز در اولین اظهارات عمومی خود در این خصوص، تصریح کرد: تشکر خود را از مردمی مانند اسپانیا که برای آرمانهای به حق فلسطین بسیج میشوند، ابراز میدارم.
وی در یک گردهمایی حزب سوسیالیست در مالاگا در این ارتباط گفت: اسپانیا امروز به عنوان یک الگو و منبع افتخار میدرخشد، نمونهای برای جامعه بینالمللی که در آن شاهد گامی رو به جلو در دفاع از حقوق بشر است.
