رایزنی وزیر خارجه عربستان با همتای اسپانیایی درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واس، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان تلفنی با خوزه مانوئل آلباریس، وزیر خارجه اسپانیا گفتگو کرد.
در این تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه عربستان و اسپانیا رایزنی شد.
دو طرف در ادامه تحولات منطقهای و بینالمللی و در راس آن وضعیت نوار غزه و پیامدهای امنیتی و انسانی آن را بررسی کردند.
این در حالی است که روز گذشته نیز محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، و «خوزه مانوئل آلبارس»، وزیر خارجه اسپانیا، درباره آخرین تحولات در نوار غزه و سرزمینهای اشغالی فلسطین تبادل نظر کردند.
بر اساس اعلام وزارت خارجه قطر، بررسی روابط دوجانبه میان دوحه و مادرید و راههای تقویت همکاری در زمینههای گوناگون، بههمراه مسائل مورد اهتمام مشترک، از دیگر محورهای این گفتگو بود.
وزیر خارجه قطر ضمن قدردانی از مواضع اسپانیا در حمایت از صلح منطقهای و جهانی، بر ضرورت افزایش تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای توقف جنگ بیرحمانه علیه غزه، تسهیل پایدار و بدون مانع ورود کمکهای بشردوستانه، و نیز تلاش برای آزادی اسرای فلسطینی تأکید کرد.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همچنین بار دیگر بر حمایت قطر از تمام ابتکارات صلحآمیز برای حل مسئله فلسطین از راههای مسالمتآمیز و در چارچوب راهحل دو کشوری تأکید کرد.
