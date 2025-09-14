امیرحسین زارع قهرمان جهان شد؛ پادشاهی در سنگین وزن

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات فینال و رده‌بندی ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، شامگاه یکشنبه (23 شهریور) در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع در مرحله فینال به مصاف گئورگی مشویلدیشویلی از آذربایجان رفت که این دیدار با نتیجه ۵ بر صفر به سود امیرحسین زارع به پایان رسید و به این ترتیب نماینده سنگین وزن کشورمان به مدال خوش رنگ طلا رسید.

امیرحسین زارع در این دوره مسابقات، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یانووان اسمیت از پورتوریکو را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

او در مرحله نیمه نهایی به مصاف شامیل شریفی آف از بحرین رفت که با نتیجه ۷ بر ۳ پیروز میدان شد. وی در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر سولومون ماناشویلی از گرجستان را شکست داد.

کارنامه درخشان امیرحسین زارع در مسابقات جهانی و المپیک به شرح زیر است:

مدال‌های طلای جهانی

قهرمانی جهان ۲۰۲۱ (اسلو، نروژ): در این مسابقات، زارع با پیروزی در فینال مقابل ژنو پتریاشویلی از گرجستان، مدال طلا را کسب کرد.

قهرمانی جهان ۲۰۲۳ (بلگراد، صربستان): زارع مجدداً در فینال با نتیجه ۱۱-۰ پیروز شد و دومین مدال طلای جهانی خود را به دست آورد.

مدال‌های نقره

المپیک ۲۰۲۴ (پاریس، فرانسه): زارع در فینال مقابل ژنو پتریاشویلی با نتیجه ۱۰-۹ شکست خورد و مدال نقره را کسب کرد.

قهرمانی جهان ۲۰۲۲ (بلگراد، صربستان): زارع در این مسابقات به مدال نقره رسید.

مدال‌های برنز

المپیک ۲۰۲۰ (توکیو، ژاپن): زارع در این دوره از بازی‌های المپیک، مدال برنز را در وزن ۱۲۵ کیلوگرم کسب کرد.

قهرمانی جهان ۲۰۲۲ (بلگراد، صربستان): زارع در این مسابقات به مدال برنز رسید.

سایر مدال‌ها

قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال ۲۰۱۹ (هنگری): زارع در این مسابقات مدال طلا را کسب کرد.

المپیک جوانان ۲۰۱۸ (بوئنوس آیرس، آرژانتین): زارع در این دوره از بازی‌های المپیک جوانان، مدال نقره را در وزن ۱۱۰ کیلوگرم کسب کرد.

در مجموع، با کسب مدال طلا در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵، تعداد مدال‌های بین‌المللی امیرحسین زارع به شرح زیر خواهد بود:

مدال‌های طلا: ۴

مدال‌های نقره: ۲

مدال‌های برنز: ۲