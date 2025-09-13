  1. ورزش
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸

پیروزی قاطع امیرحسین زارع در قهرمانی جهان؛ دومین فینالیست کشتی ایران

پیروزی قاطع امیرحسین زارع در قهرمانی جهان؛ دومین فینالیست کشتی ایران

امیرحسین زارع ملی‌پوش وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد در مرحله نیمه نهایی موفق به شکست حریف بحرینی خود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی، در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع در مرحله نیمه نهایی به مصاف شامیل شریفی آف از بحرین رفت که با نتیجه ۷ بر ۳ پیروز میدان شد.

زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یانووان اسمیت از پورتوریکو را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر سولومون ماناشویلی از گرجستان را شکست داد.

پیش از این احمد محمدنژاد جوان و کامران قاسمپور به ترتیب به مرحله فینال و رده‌بندی راه پیدا کردند.

سیده فرزانه شریفی

