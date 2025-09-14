به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مسابقه دوچرخه‌سواری «ووئلتا» ( Vuelta) اسپانیا بعد از ظهر امروز یکشنبه به وقت محلی متوقف شد.

توقف این مسابقه در مادرید زمانی رخ داد که دوچرخه‌سواران پس از درگیری پلیس با معترضان طرفدار فلسطین، وارد شهر می‌شدند.

پس از وقوع این درگیری، مرحله نهایی مسابقات دوچرخه‌سواری ووئلتا اسپانیا متوقف شد.

تصاویر پخش شده در شبکه تلویزیونی محلی RTVE نشان می‌دهد که معترضان موانع فلزی را کنار زده و در چندین نقطه مسیر مسابقه حضور یافتند. آنها سپس علیه جنایت‌های اشغالگران صهیونیست شعارهایی سردادند.

با پیش‌بینی تظاهرات گسترده، بیش از یک هزار افسر پلیس امروز همزمان با رسیدن دوچرخه‌سواران به مرحله نهایی مسابقه ۲۱ روزه در مادرید، مستقر شده بودند؛ اما موفق به کنترل خشم تظاهرکنندگان حامی مردم مظلوم فلسطین نشدند.

معترضان از حضور تیم صهیونیست‌ها در کشورشان به دلیل ادامه جنایت‌های اشغالگران علیه مردم فلسطین خشمگین بوده و خواستار لغو این مسابقات هستند.