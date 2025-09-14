به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه پاکستان در گفت‌وگو با الجزیره اظهار داشت: ما همبستگی کامل خود را با دولت قطر ابراز کردیم و حمله اسرائیل به حاکمیت آن را به شدت محکوم کردیم.

وی افزود: اسرائیل یک دولت یاغی است که ده‌ها هزار فلسطینی را در نوار غزه به قتل رسانده است.

وزیر امور خارجه پاکستان در ادامه گفت: ما کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم و تا زمانی که امت اسلامی متحد نشود، اقدامات وحشیانه اشغالگران ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه تصریح کرد: امیدواریم اجلاس کشورهای عربی-اسلامی در دوحه نقشه راهی عملی برای بازداشتن اسرائیل ارائه دهد.

وزیر امور خارجه پاکستان افزود: ما پیشنهادی هفت ماده‌ای ارائه کرده‌ایم که مهمترین آن آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در جنگ غزه است.