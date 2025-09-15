مصدومیت ۵ میاندوآبی در آتش سوزی ساختمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان محمدی در این زمینه از آتش سوزی در یک ساختمان ۱۰ طبقه در این شهر خبر داد و افزود: در این حادثه ۱۸ نفر از ساکنان تخلیه و پنج نفر مصدوم بر اثر دود گرفتگی به بیمارستان منتقل شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه آتش‌سوزی بامداد امروز دوشنبه واقع در خیابان ۲۴ متری امام حسین رخ داد، اضافه کرد: این آتش‌سوزی از طبقه دوم آغاز و به دلیل ناایمن بودن سازه با سرعت به واحدهای مجاور سرایت کرد.

محمدی با بیان اینکه بلافاصله ۱۰ نفر از نیروهای آتش‌نشانی به همراه ۴ دستگاه خودروی اطفای حریق و نجات به محل اعزام شدند، گفت: در این حادثه ۱۸ نفر از ساکنان تخلیه شدند که متأسفانه ۵ نفر بر اثر دودگرفتگی مصدوم و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه همچنین ۳ واحد از این ساختمان دچار خسارت جدی شد، افزود: با تلاش نیروهای آتش‌نشانی، از گسترش آتش به سایر طبقات جلوگیری شد.

علت حادثه هم‌اکنون توسط کارشناسان در دست بررسی است.