۲ پیام برای «تجسمی جوانان»؛ «هنر جوان» زبان صریح و پرشور این نسل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی‌ودومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران پیام داد.

در متن پیام سیدعباس صالحی آمده است:

«جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، فرصتی گران‌بها برای کشف استعدادهای تازه، بازخوانی اندیشه‌های هنری نسل نو و پیوند تجربه و خلاقیت است. جوانان این سرزمین، سرمایه‌های فردای ایران‌اند و حضور آنان در عرصه‌های فرهنگی و هنری، نشانه‌ای از پویایی جامعه و امید به آینده‌ای روشن‌تر است.

هنر، زبان بی‌بدیل بیان عواطف و دغدغه‌های انسانی است و هنر جوان، زبان صریح و پرشور این نسل است. امروز، هنرهای تجسمی به‌عنوان یکی از ژرف‌ترین ابزارهای گفتگو با جامعه و جهان، رسالت سنگینی بر دوش دارند؛ رسالتی که هم در انتقال پیام زیبایی‌شناسانه و هم در انعکاس دردها، شادی‌ها و آرمان‌های جامعه نمود پیدا می‌کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حمایت از این رویداد، بر آن است که مسیر تعالی هنرهای تجسمی را هموار سازد و از شکل‌گیری نسل تازه‌ای از هنرمندان خلاق و متعهد پشتیبانی کند. این جشنواره که با میزبانی نهاد دانشگاهی و همکاری استادان و پیشکسوتان این عرصه برگزار می‌شود، نماد پیوند میان آموزش علمی و تجربه عملی است و می‌تواند حلقه‌ای مستحکم در زنجیره انتقال دانش و تجربه باشد.

امید دارم این دوره از جشنواره، با حضور گسترده جوانان علاقه مند و فعال در حوزه هنرهای تجسمی کشور، شور و نشاطی تازه در فضای این حوزه دمیده شود و آثاری ماندگار و الهام‌بخش را به یادگار بگذارد.

از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره، استادان و جوانان هنرمند سپاسگزارم و برای همگان توفیق روزافزون در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر ایران عزیز را از درگاه خداوند مسئلت دارم.»

جشنواره‌های جوانان، پویاترین و پرنشاط‌ترین جشنواره‌های هنری‌ هستند

همچنین محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت هنری به سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان پیام داد.

در متن پیام وی آمده است:

«دوره درخشان جوانی وقتی با هنر درآمیخته شود، نیرویی عظیم را خلق می‌کند که تاثیراتش را در جامعه تا دهه‌های بعد می‌توان دید. چرا که هنرجویانی که با امید و پویایی پا در این جشنواره گذاشته‌اند، نوید هنرمندانی را در دهه آینده می‌دهند.

جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در بیش از سه دهه برگزاری با نوع منحصر به فرد حضور هنرجویان، همواره از مهم‌ترین جشنواره‌های هنری بوده است که جریانی از خلاقیت را به واسطه جسارت‌های جوانانه ایجاد کرده است.

جشنواره‌های جوانان، پویاترین و پرنشاط‌ترین جشنواره‌های هنری‌اند. برگزاری سالانه این جشنواره و تلاش برای استمرار جشنواره در میانه دو دوره، از برنامه‌های معاونت و اداره کل هنرهای تجسمی است و مهم‌ترین نکته همانا پیگیری کار برگزیدگان و رها نکردن آنهاست.

بر این اعتقادم که رقابت در این جشنواره لزوما به معنی جوان برتر و برگزیده نیست، چرا که همه حضور یافتگان این جشنواره برنده‌اند. نگاه به آمار جشنواره خبر از پراکندگی استان‌ها می‌دهد که نشان از همبستگی ملی جوانان است.

به جوانان ارجمند که در جشنواره حضور یافته‌اند خیرمقدم می‌گویم و از ستاد برگزاری، هیئت انتخاب جشنواره و استادان گرامی سپاسگزارم که چراغ جشنواره را روشن نگه داشته‌اند.»