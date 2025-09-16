  1. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۵

شرط روسیه برای اجلاس سه‌جانبه با اوکراین و آمریکا

معاون وزیر خارجه روسیه می‌گوید تا زمان دریافت پاسخ از جانب اوکراین، موضوع اجلاس سه‌جانبه با حضور آمریکا منتفی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه می‌گوید که برگزاری اجلاس سه‌جانبه با حضور اوکراین و آمریکا تنها به شرط دریافت پاسخی معقول از جانب کی‌یف به پیشنهادهای مسکو امکان‌پذیر خواهد بود.

ریابکوف گفت: ولادیمیر پوتین (رئیس جمهور روسیه) پیش از این تمام آنچه برای برقراری تماس با ولودیمیر زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) نیاز است را اعلام کرد.

وی افزود: در صورتی که هیچ پاسخ مناسب، معقول و هوشمندانه‌ای به سیگنال‌های ما داد، نشود دلیل زیادی هم برای صحبت از نوعی (اجلاس) در قالب سه‌جانبه وجود ندارد.

