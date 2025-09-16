به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه میگوید که برگزاری اجلاس سهجانبه با حضور اوکراین و آمریکا تنها به شرط دریافت پاسخی معقول از جانب کییف به پیشنهادهای مسکو امکانپذیر خواهد بود.
ریابکوف گفت: ولادیمیر پوتین (رئیس جمهور روسیه) پیش از این تمام آنچه برای برقراری تماس با ولودیمیر زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) نیاز است را اعلام کرد.
وی افزود: در صورتی که هیچ پاسخ مناسب، معقول و هوشمندانهای به سیگنالهای ما داد، نشود دلیل زیادی هم برای صحبت از نوعی (اجلاس) در قالب سهجانبه وجود ندارد.
