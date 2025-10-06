  1. استانها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۷:۳۱

دوره نقش تشکل‌ها در شکل گیری ایران نوآور و پیشرفته در بوشهر برگزار شد

بوشهر- مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر از برگزاری دوره آموزشی نقش تشکل ها در شکل گیری ایران نوآور و پیشرفته برای سازمان های مردم نهاد استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای توانمندسازی و فعال کردن سازمان های مردم نهاد، دوره آموزشی با مشارکت مجمع اندیشه ورزان توسعه گردشگری استان بوشهر با حضور سازمان های مردم نهاد برگزار شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: هر ساله برای سازمان های مردم نهاد دوره‌های آموزشی برای توانمندسازی و بروزرسانی برگزار می شود و انتظار می‌رود سمن ها با شرکت در این دوره ها سطح دانش خود را ارتقا دهند تا دچار مشکل نشوند.

اکبری تصریح کرد: به زودی دوره های آموزشی متناسب با نیاز سازمان های مردم نهاد در استان برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: دوره های آموزشی گامی موثر در راستای تسهیل مسیر سازمان های مردم نهاد است.

