به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور با میانگین ۱۰۴ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابانهای زینبیه و ۲۵ آبان با عدد ۹۴، پارک زمزم ۹۱، بزرگراه خرازی ۸۰، خیابان فرشادی ۸۵ و کردآباد با عدد ۹۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان ایستگاه پایش هوا در خیابان رودکی با عدد ۱۴۳، دانشگاه صنعتی و خیابان فیض ۱۰۵، رهنان ۱۲۷، سپاهانشهر و بولوار کاوه ۱۰۶، خیابان میرزا طاهر ۱۱۳ و ولدان ۱۰۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص هوای شهر خمینی شهر با میانگین ۱۵۱ و قهجاورستان با میانگین ۱۶۶ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما