معارفه مدیرکل جدید راهداری استان سمنان؛ «قدمی» جایگزین منصورکیایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مقامات ارشد استانی و کشوری، مدیرکل جدید راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان طی مراسم رسمی معرفی شد.

این آئین معارفه که ظهر سه‌شنبه در استانداری سمنان برگزار شد، شاهد تجلیل از خدمات احسان منصور کیایی، مدیرکل پیشین این اداره کل بود.

در این مراسم، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، همراه با دغاغله، عضو هیأت عامل سازمان حمل و نقل جاده‌ای کشور و جمعی از مدیران استانی حضور داشتند.

استاندار سمنان در سخنان کوتاه خود بر لزوم رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای از طریق همکاری مشترک راهداری و پلیس راه استان تأکید کرد.

وی همچنین قول مساعدت برای حمایت از تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راهسازی در سطح استان را اعلام کرد.

میثم قدمی، مدیرکل جدید این مجموعه، از مدیران با سابقه سازمان راهداری کشور محسوب می‌شود که سوابق مدیریتی متنوعی در استان‌های لرستان و البرز دارد.

از جمله مسئولیت‌های پیشین وی می‌توان به معاونت حمل‌ونقل در استان‌های لرستان و البرز و همچنین ریاست اداره حراست اداره کل راهداری اشاره کرد.

احسان منصور کیایی، مدیرکل سابق، به تازگی بازنشسته شده است.