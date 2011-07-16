به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امین‌جعفری شامگاه جمعه در حاشیه نمایشگاه طلیعه ظهور در گفتگو با خبرنگاران به برنامه‌های آموزش و پرورش قم برای ارتقای فرهنگ مهدویت در میان دانش‌آموزان و فرهنگیان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته با همکاری مرکز تخصصی مهدویت دوره‌های آشنایی با مباحث مهدوی و آسیب‌های پیش‌روی این فرهنگ برای تعدادی از دانش‌آموزان برگزار شده است.



وی اضافه کرد: در این دوره‌های آموزشی 313 دانش‌آموز دختر و 313 دانش‌آموز پسر شرکت کردند و از آموزش‌های اساتید برجسته حوزه مهدویت بهره‌مند شدند.



ارائه آموزش‌های مهدوی به 500 نفر از فرهنگیان



رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم بیان داشت: همچنین در سال گذشته500 نفر از فرهنگیان سطح استان با هدف آشنایی با فرهنگ مهدویت و کاربرد آن در مدارس، در دوره‌های آشنایی با فرهنگ مهدویت شرکت کردند.



وی با اشاره به تلاش برخی افراد برای سست‌کردن باورهای دینی جوانان، تصریح کرد: افراد منحرفی در داخل و خارج از کشور با حمایت استکبار به دنبال تبلیغ مکاتب ضاله و انحرافات اخلاقی هستند و هدف آنها ایجاد فاصله میان امت مسلمان با مبانی فکری و عملی اسلام به‌ویژه فرهنگ مهدویت است.



امین‌جعفری بیان داشت: مسئولان دستگاه‌های مربوطه باید با اشاعه آگاهی، شناخت و معرفت میان نسل جوان، هجمه دشمنان علیه مهدویت را خنثی کنند.



وی یکی از ثمرات انقلاب اسلامی را آشناکردن جوانان با مهدویت عنوان کرد و یادآور شد: جوانان به دلیل ویژگی‌های فطری به فرهنگ مهدویت نیازمند هستند.



قدرت‌های شیطانی از گسترش مهدویت زجر می‌کشند



رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم تاکید کرد: امروز تفکر مهدویت در دنیا به عنوان یک فرهنگ بالنده که روح مبارزه با مظاهر استکبار را در کالبد جوامع دنیا دمیده است، در حال گسترش است و استکبار جهانی و قدرت‌های شیطانی از گسترش آن زجر می‌کشند.



وی خواستار ترویج فرهنگ مهدویت با محوریت کارشناسان خبره شد و گفت: افراد متخصص باید با رویکردهای جدید با پیروی از اصول اولیه شیعه به تبلیغ و تبیین مهدویت در جامعه به‌ویژه در بین نسل جوان بپردازند.