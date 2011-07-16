به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امینجعفری شامگاه جمعه در حاشیه نمایشگاه طلیعه ظهور در گفتگو با خبرنگاران به برنامههای آموزش و پرورش قم برای ارتقای فرهنگ مهدویت در میان دانشآموزان و فرهنگیان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته با همکاری مرکز تخصصی مهدویت دورههای آشنایی با مباحث مهدوی و آسیبهای پیشروی این فرهنگ برای تعدادی از دانشآموزان برگزار شده است.
وی اضافه کرد: در این دورههای آموزشی 313 دانشآموز دختر و 313 دانشآموز پسر شرکت کردند و از آموزشهای اساتید برجسته حوزه مهدویت بهرهمند شدند.
ارائه آموزشهای مهدوی به 500 نفر از فرهنگیان
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم بیان داشت: همچنین در سال گذشته500 نفر از فرهنگیان سطح استان با هدف آشنایی با فرهنگ مهدویت و کاربرد آن در مدارس، در دورههای آشنایی با فرهنگ مهدویت شرکت کردند.
وی با اشاره به تلاش برخی افراد برای سستکردن باورهای دینی جوانان، تصریح کرد: افراد منحرفی در داخل و خارج از کشور با حمایت استکبار به دنبال تبلیغ مکاتب ضاله و انحرافات اخلاقی هستند و هدف آنها ایجاد فاصله میان امت مسلمان با مبانی فکری و عملی اسلام بهویژه فرهنگ مهدویت است.
امینجعفری بیان داشت: مسئولان دستگاههای مربوطه باید با اشاعه آگاهی، شناخت و معرفت میان نسل جوان، هجمه دشمنان علیه مهدویت را خنثی کنند.
وی یکی از ثمرات انقلاب اسلامی را آشناکردن جوانان با مهدویت عنوان کرد و یادآور شد: جوانان به دلیل ویژگیهای فطری به فرهنگ مهدویت نیازمند هستند.
قدرتهای شیطانی از گسترش مهدویت زجر میکشند
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم تاکید کرد: امروز تفکر مهدویت در دنیا به عنوان یک فرهنگ بالنده که روح مبارزه با مظاهر استکبار را در کالبد جوامع دنیا دمیده است، در حال گسترش است و استکبار جهانی و قدرتهای شیطانی از گسترش آن زجر میکشند.
وی خواستار ترویج فرهنگ مهدویت با محوریت کارشناسان خبره شد و گفت: افراد متخصص باید با رویکردهای جدید با پیروی از اصول اولیه شیعه به تبلیغ و تبیین مهدویت در جامعه بهویژه در بین نسل جوان بپردازند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم از ارائه آموزشهای تخصصی مهدویت به فرهنگیان و دانشآموزان این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امینجعفری شامگاه جمعه در حاشیه نمایشگاه طلیعه ظهور در گفتگو با خبرنگاران به برنامههای آموزش و پرورش قم برای ارتقای فرهنگ مهدویت در میان دانشآموزان و فرهنگیان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته با همکاری مرکز تخصصی مهدویت دورههای آشنایی با مباحث مهدوی و آسیبهای پیشروی این فرهنگ برای تعدادی از دانشآموزان برگزار شده است.
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