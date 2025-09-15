لزوم برخورد با عوامل آتش سوزی در جنگل های ایلام از سوی دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی صبح دوشنبه در نشست فوقالعاده بررسی آتشسوزی جنگلهای استان ضمن تاکید برحفظ منابع طبیعی و جنگلها، اظهار داشت: شهرستان ایوان به لحاظ موقعیت توپوگرافی و نزولات جوی به ویژه بارشهای خوب بهاری که موجب افزایش پوشش گیاهی عرصههای طبیعی شده است، مستعد آتش سوزی بوده که میطلبد دستگاههای متولی در این خصوص تمهیدات لازم به عمل آورند.
وی در ادامه خواستار پیگیری و رصد مناطق مستعد آتش سوزی از سوی دستگاههای انتظامی و قضایی شد و در صورت آتش سوزی عمدی جنگلها و مراتع از سوی هر فرد و یا افراد باشد باید برخورد جدی صورت گیرد.
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در همین جلسه با تماس تلفنی با معاون وزیر نفت درخواست تخصیص تجهیزات مورد نیاز برای اطفا حریق از جمله دستگاههای دمنده برای استان ایلام شد که معاون وزیر در این خصوص قول مساعد داد.
مدیرکل مدیریت بحران استان نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جنگلها و مراتع و اتش سوزی در این عرصه گفت: دغدغههای مشترک اداره کل محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی در خصوص پیشگیری از آتش سوزی، نیاز به مساعدت حداکثری و تسریع در امر کمک رسانی دستگاه اجرایی و عملیاتی عضو ستاد مدیریت بحران استان میباشد که تاکنون این مهم به خوبی انجام شده است.
علی محمد پاکدل نژاد افزود: تراکم پوشش گیاهی در بعضی از مناطق استان بویژه شهرستانهای حوزه شمالی لزوم هم افزایی در کنترل آتش سوزیها در مناطق نیازمند همکاری و مساعدت همه دستگاهها بیش از پیش احساس میشود.
وی با ابراز خرسندی از دغدغهمند بودند نماینده مردم در مجلس شورای در پی آتش سوزیها در جنگلهای شهرستان ایوان و دیگر مناطق گفت: در سایه برنامه ریزی های مشترک و هم افزایی ها و استفاده توان سازمان دهی شده از پتاسیل جوامع محلی و سازمانهای مردم نهاد و نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاههای منابع طبیعی و محیط زیست در حد توان برای مدیریت و جلوگیری از آتش سوزیها بویژه در بحث تامین بالگرد تا حدودی توفیقاتی حاصل شده است اما این اقدامات کم است.
در این جلسه ضمن تاکید بر آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان و استان، نیروهای نظامی و انتظامی استان و دستگاه قضا برای مشارکت و برخورد قانونی با فرد و یا افرادی که به عمد و سهل انگاری باعث آتش سوزی در عرصههای جنگلی و مراتع میشوند برخورد قانونی بعمل آید.
نظر شما