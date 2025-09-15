اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری برای انتقال آب

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران آغاز شد.

وی گفت: موضوع انتقال آب به تهران یکی از کلیدی‌ترین مباحث در مدیریت شهری است. شهرداری تهران در همکاری بسیار مثبت با دولت محترم، امسال ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری را برای این پروژه اختصاص داد.

محمدخانی افزود: این تخصیص ۱۰۰ درصد در قالب یک تکلیف داوطلبانه از سوی شهرداری تهران انجام شد. اگر مقایسه‌ای با سایر تخصیص‌های بودجه‌ای در کشور داشته باشیم، رقم ۵ هزار میلیارد تومان معادل بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد برخی ردیف‌های ملی است. این نشان می‌دهد که شهرداری تهران با افتخار در این زمینه در کنار دولت محترم ایستاده است.

وی تأکید کرد: این میزان مشارکت نشان می‌دهد که موضوع صرفاً یک مسئولیت شهرداری نبوده، بلکه اقدامی ملی است. شهرداری تهران با اختصاص این بودجه سنگین، سهم خود را در حل مسئله انتقال آب ایفا کرده است.

حل یک سوءتفاهم تاریخی در موضوع انتقال آب

سخنگوی شهرداری تهران، از حل یک اختلاف تاریخی میان نهادهای مسئول در زمینه انتقال آب خبر داد و گفت: در روزهای گذشته جلسه‌ای بسیار مثبت برگزار شد که به تفاهمی مهم در مسیر اجرای این پروژه انجامید.

وی افزود: با افتتاح تصفیه‌خانه فیروز بهرام در اواخر فصل پاییز، ظرفیت استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز پایتخت به حدود ۷ میلیون مترمکعب تا پایان دوره افزایش خواهد یافت.

محمدخانی تصریح کرد: پس از بهره‌برداری از خط لوله انتقالی که در حال تکمیل است، این ظرفیت به ۵۵ میلیون مترمکعب خواهد رسید. این اتفاق، نسبت مناسبی را در تأمین آب برای آبیاری فضای سبز ایجاد می‌کند.

اقداماتی مؤثر در مصرف بهینه آب

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب گفت: این پروژه‌ها را می‌توان دو نمونه بارز از مصارف نوین و بهینه در تهران دانست. فکر می‌کنم این اقدامات مؤثر در مسیر تداوم مدیریت پایدار منابع آب ادامه خواهد یافت.

استخدام پاکبان‌ها و ضرورت فرهنگ‌سازی اجتماعی

سخنگوی شهرداری تهران، درباره آخرین وضعیت استخدام پاکبان‌ها گفت: حدود ۵۰ درصد ظرفیت مورد نیاز تأمین شده است. فراخوانی که پیش‌تر ایجاد شده بود، تا حدودی مشکل را برطرف کرده است.

همکاری رسانه‌ها برای ارتقای جایگاه پاکبانان

وی افزود: در این زمینه نیازمند همکاری مدیریت شهری و رسانه‌ها هستیم. نوعی فرهنگ‌سازی لازم است تا جایگاه پاکبانان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. سال‌ها مدیریت شهری به دلیل استفاده پیمانکاران از اتباع در این حوزه مورد انتقاد قرار می‌گرفت. شهرداری اکنون تلاش می‌کند این مسئله را به‌صورت حداکثری حل کند.

احیای فرهنگ احترام به پاکبانان

محمدخانی با اشاره به لزوم توجه اجتماعی به این قشر تصریح کرد: پاکبانان عزیز زحمت فراوانی برای شهر می‌کشند. لازم است فرهنگ قدیمی مردم ایران و تهران در احترام، همراهی و تکریم این قشر دوباره احیا شود. همه ما خاطره داریم که در محله‌ها، پاکبانان بخشی از خانواده محسوب می‌شدند؛ در شب عید یا مراسم‌های مختلف، حضور و احترام به آنان پررنگ بود. اکنون باید این فضا دوباره تشدید و تقویت شود.

