۱۱۲ دستگاه خودروی خدماتی تحویل شهرداری ارومیه شد

ارومیه - با حضور استاندار آذربایجان غربی تعداد ۱۱۲ دستگاه خودروی خدماتی، عمرانی و آتش‌نشانی با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان به شهرداری ارومیه تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر دوشنبه در آئین نوسازی ناوگان خودرویی شهرداری ارومیه با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و خدمات رسان شهرداری‌ها، گفت: نوسازی ناوگان عمرانی، خدماتی و آتش‌نشانی شهرداری‌های استان از اولویت‌های مهم برنامه‌های عمرانی و خدماتی آذربایجان‌غربی به‌شمار می‌رود و در این مسیر توجه ویژه‌ای به مناطق محروم و شهرهای کوچک خواهد شد.

رضا رحمانی با تأکید بر ضرورت توسعه و تجهیز ناوگان خدماتی و عمرانی شهرداری‌ها، افزود: بخش قابل‌توجهی از این خودروها به شهرداری‌های مناطق کمتر برخوردار اختصاص می‌یابد تا خدمات عمومی در سطح استان به شکل عادلانه‌تر و گسترده‌تر ارائه شود.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: این نهضت نوسازی با جدیت ادامه خواهد داشت تا در کنار ارتقای توان خدمات‌رسانی شهرداری‌ها، کیفیت زندگی شهروندان نیز به شکل چشمگیری بهبود یابد.

