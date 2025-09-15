۱۱۲ دستگاه خودروی خدماتی تحویل شهرداری ارومیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر دوشنبه در آئین نوسازی ناوگان خودرویی شهرداری ارومیه با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حملونقل و خدمات رسان شهرداریها، گفت: نوسازی ناوگان عمرانی، خدماتی و آتشنشانی شهرداریهای استان از اولویتهای مهم برنامههای عمرانی و خدماتی آذربایجانغربی بهشمار میرود و در این مسیر توجه ویژهای به مناطق محروم و شهرهای کوچک خواهد شد.
رضا رحمانی با تأکید بر ضرورت توسعه و تجهیز ناوگان خدماتی و عمرانی شهرداریها، افزود: بخش قابلتوجهی از این خودروها به شهرداریهای مناطق کمتر برخوردار اختصاص مییابد تا خدمات عمومی در سطح استان به شکل عادلانهتر و گستردهتر ارائه شود.
استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: این نهضت نوسازی با جدیت ادامه خواهد داشت تا در کنار ارتقای توان خدماترسانی شهرداریها، کیفیت زندگی شهروندان نیز به شکل چشمگیری بهبود یابد.
