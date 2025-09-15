  1. فرهنگ و ادب
رویداد قصه شهر ایران برگزار می‌شود

رویداد «قصه شهر ایران» با محوریت روایتی هنری از نبرد ۱۲ روزه مردم ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد ملی «قصه شهر ایران» با شعار «ایده‌هایت را محصول کن!» سوم و چهارم مهرماه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود؛ رویدادی که با محور «روایتی از نبرد ۱۲ روزه مردم ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی» طراحی شده و در قالب کارگاه دو روزه طراحی گرافیک، فرصتی برای ایده‌پردازی، تولید و همرسانی میان طراحان و تولیدکنندگان فراهم می‌کند.

این برنامه در قالب کارگاه دو روزه طراحی گرافیک برگزار می‌شود و محلی برای ایده‌پردازی و طراحی محصول به‌صورت تیمی است. یکی از ویژگی‌های مهم این رویداد، همرسانی طراحان گرافیک و تولیدکنندگان با اجرای زنجیره «ایده تا محصول» خواهد بود تا از دل خلاقیت و هنر، مسیر تبدیل ایده به کالای واقعی فراهم شود.

برنامه‌های رویداد شامل گفت‌وگوهای تخصصی با اساتید و سخنرانان برجسته هنری، جلسات منتورینگ با استادان هنر ایرانی، پنل تخصصی فعالان حوزه تولید کالای طرح‌محور و فرصت‌های شبکه‌سازی میان طراحان، گرافیست‌ها، تولیدکنندگان و کارآفرینان است. همچنین امکان عقد قرارداد برای تولید محصولات منتخب و اهدای جایزه نقدی به تیم برتر در نظر گرفته شده است.

مهلت ثبت‌نام در این رویداد تا ۲۷ شهریورماه است و علاقه‌مندان از سراسر کشور می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۰۵۹۴۸۷۴۱ تماس گرفته یا از طریق آی‌دی @chikadee اقدام کنند.

