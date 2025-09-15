معافیت صدا و سیما از ثبت سفارش و مجوز واردات تجهیزات مورد نیاز

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ورود تجهیزات وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شماره ۱۴۰۴/۸۵۹۰۰۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.‌

‌در این بخشنامه در خصوص ورود تجهیزات وارده توسط سازمان صدا و سیما آمده با توجه به بخشنامه‌های ۱۸ شهریور دفتر مقررات وزارت صمت و ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۳ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، درخصوص معافیت از ثبت سفارش است، صدا و سیما در مورد فرستنده، گیرنده، تجهیزات و لوازم یدکی آنها و… از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی معاف می‌باشد.