به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح دوشنبه در اولین مقصد دومین روز از پانزدهمین سفر شهرستانی خود در پیشوا در مسجد ولیعصر (عج) قلعهسین و در جمع مردم این روستا با تاکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم اظهار داشت: هدف از حضور ما در مناطق مختلف و کمبرخوردار این است که بدون واسطه با مردم و مسئولین تعامل داشته و دغدغههای آنها را پیگیری و رفع کنیم.
معتمدیان با اشاره به بررسی دقیق مسائل و اقدامات اولویتبندی شده افزود: موضوعات مطروحه بررسی میشود و بر اساس اولویتها، تصمیمات لازم اتخاذ و در شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان مصوب خواهد شد.
استاندار تهران با تاکید بر اینکه منابع و اعتبارات باید بر اساس نیاز و اولویتهای مردم هزینه شود و افزود: مسائلی مانند مدرسه، خانه بهداشت و سالن ورزشی برای جمعیت روستایی اهمیت دارد و در صورت نبود این امکانات، منابع لازم تخصیص خواهد یافت.
وی با اشاره به سیاستهای دولت در تثبیت جمعیت روستایی گفت: تولید مسکن با حمایت دولت ادامه دارد تا جوانان ساکن روستا شده و واجدان شرایط در کمترین زمان ممکن بهرهمند شوند، تسهیلات روستایی حق مردم است و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
در حوزه کشاورزی و معیشت مردم، استاندار تهران تصریح کرد: تأمین آب کشاورزی و استفاده بهینه از ۵۵۰ میلیون متر مکعب فاضلاب تولیدی استان تهران از جمله برنامههای مهم است.
معتمدیان همچنین درباره اتباع خارجی تاکید کرد: اتباع قانونی از همه حقوق برخوردار هستند، اما حضور غیرمجازها قابل قبول نیست و اقدامات شناسایی و بازگرداندن آنها به کشورهای مبدا با جدیت ادامه دارد.
استاندار تهران در پایان با بیان اینکه خدمت به مردم اولویت اصلی دولت است، گفت: با وجود مشکلات، خدمترسانی متوقف نمیشود و همه ردههای مدیریتی باید برای حل مسائل مردم تعامل و همکاری داشته باشند.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون ۱۲۰۰ کلاس درس ساخته و ۳۵۰۰ کلاس درس جدید نیز آغاز شده است و با روحیه جهادی، حتی در شرایط جنگ و تحریم، برای رفع مشکلات مردم تلاش میکنیم.
