برنامه تمرینی سپاهان برای دیدار با نماینده اردن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه سپاهان، کاروان تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان برای دیدار مقابل الحسین اردن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دقایقی پیش راهی اردن شد.

سپاهانی‌ها پس از دیدار مقابل گل‌گهر سیرجان راهی کرمان شدند و صبح امروز از طریق فرودگاه کرمان، راهی شهر امان پایتخت اردن شدند.

قرار است تیم سپاهان فردا یکشنبه یک جلسه تمرینی در شهر امان برگزار کند و پس از آن روز دوشنبه در استادیوم محل برگزاری مسابقه تمرین کند.

دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان ایران و الحسین اردن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۱:۴۵ روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور در ورزشگاه بین‌المللی امان برگزار می‌شود.