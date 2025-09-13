  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

برنامه تمرینی سپاهان برای دیدار با نماینده اردن

برنامه تمرینی سپاهان برای دیدار با نماینده اردن

کاروان تیم فوتبال سپاهان ایران برای دیدار با الحسین اردن در لیگ قهرمانان آسیا ۲ راهی اردن شد، این طی دو روز آینده و پیش از دیدار با این تیم دو جلسه تمرینی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه سپاهان، کاروان تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان برای دیدار مقابل الحسین اردن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دقایقی پیش راهی اردن شد.

سپاهانی‌ها پس از دیدار مقابل گل‌گهر سیرجان راهی کرمان شدند و صبح امروز از طریق فرودگاه کرمان، راهی شهر امان پایتخت اردن شدند.

قرار است تیم سپاهان فردا یکشنبه یک جلسه تمرینی در شهر امان برگزار کند و پس از آن روز دوشنبه در استادیوم محل برگزاری مسابقه تمرین کند.

دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان ایران و الحسین اردن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۱:۴۵ روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور در ورزشگاه بین‌المللی امان برگزار می‌شود.

کد خبر 6587953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها