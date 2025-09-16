نویدکیا: بازی مهمی را واگذار کردیم؛ امیدوارم شرایط بهتر شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل سایت باشگاه سپاهان، محرم نویدکیا در نشست خبری پس از دیدار با الحسین اردن در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: بازی خوبی بود؛ ما اوایل مسابقه را خوب شروع نکردیم و محتاط بازی کردیم ولی کم‌کم به بازی برگشتیم. توانستیم در پِرِس از جلو چند توپ خوب بگیریم، باید خوب از آن‌ها استفاده می‌کردیم که متأسفانه نتوانستیم.

وی ادامه داد: زمانی که توپ را داشتیم، به صورت اتفاقی توپ لو رفت و باعث شد یک گل بخوریم؛ در نهایت تلاش زیادی کردیم. الحسین نیز تلاش کرد، موقعیت‌های خوبی داشتیم و تیم حریف نیز موقعیت‌هایی داشت، بازی را واگذار کردیم و این بازی خیلی برای ما مهم بود.

نویدکیا تصریح کرد: امیدوارم در آینده مشکلات را حل و بهتر بازی کنیم چون انتظارها از ما خیلی بیشتر است و به الحسین، کادر فنی و بازیکنان این تیم تبریک می‌گویم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط مصدومان سپاهان و اینکه چرا تیم با این تعداد بازیکن مصدوم راهی اردن شد، گفت: متأسفانه بدشانسی‌های زیادی داریم و نمی‌دانم چرا این اتفاقات می‌افتد. در بازی اول خودمان، یکی از بهترین بازیکنانمان را از دست دادیم و قبل از این‌که به این‌جا بیاییم ۲ بازیکن دیگر را به دلیل مصدومیت از دست دادیم.

وی تصریح کرد: صبح سه شنبه فهمیدیم که انزو دچار مریضی سختی شده و حالت تهوع شدید داشت، با این اوصاف ۱۰ دقیقه به وی بازی دادیم تا حس خوب و انرژی خوبی بگیرد.

نویدکیا خاطرنشان کرد: ما بدشانسی می‌آوریم اما نمی‌توانم این‌ها را بهانه کنم که چرا نتیجه نمی‌گیریم. همه هواداران توقع دارند که نتیجه خوبی بگیریم، این‌ها مشکلات من به عنوان سرمربی است که باید مشکلات را یکی یکی حل کنم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پایان گفت: داشتن ۴ یا ۵ بازیکن مصدوم، دلیل آن نمی‌شود که بازی را از دست بدهم، امیدوارم در بازی‌های بعدی باکیفیت بهتر بازی کنیم و هواداران را خوشحال کنیم.