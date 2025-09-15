به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان ایران در اولین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، سهشنبه ۲۵ شهریور از ساعت ۲۱:۴۵ به مصاف تیم الحسین اردن میرود. این مسابقه به میزبانی ورزشگاه بینالمللی امان برگزار خواهد شد و برای شاگردان محرم نویدکیا اهمیت بالایی دارد.
در حالی که کاروان زردپوشان در اردن حضور دارد، سید حسین حسینی دروازهبان این تیم به دلیل عدم صدور ویزا نتوانست هم تیمیهای خود را همراهی کند. با وجود این، حسینی در روزهای گذشته تمرینات اختصاصی خود را در تهران ادامه داده و تلاش میکند آمادگی کامل خود را حفظ کند.
مسئولان باشگاه سپاهان در حال پیگیری جدی با سفارت اردن هستند تا مشکل ویزای این دروازهبان رفع شده و او هرچه سریعتر به اردوی تیم ملحق شود. این اقدام اهمیت ویژهای دارد، چرا که حضور حسینی به عنوان سنگربان اصلی، برای حفظ ثبات خط دفاعی تیم حیاتی است.
تنها سید حسین حسینی با مشکل ویزا مواجه نشد و کشور اردن به برخی دیگر از اعضای کاروان سپاهان نیز ویزا نداده است.
