به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری در این آزمون یک بار در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۱ مرداد انجام شده است و براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی فرصت دوباره ثبت نام از ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی مدارک مورد پذیرش رشته زیست مواد دندانی در آزمون دکتری تخصصی رشته زیست مواد دندانی سال ۱۴۰۴ براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی وزارت بهداشت مشخص شد.

بر اساس مصوبه هیئت ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته «زیست مواد دندانی»، علاوه بردندانپزشکان عمومی، دارندگان مدرک کارشناسی پروتزهای دندانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با حوزه پزشکی فقط با گرایش های زیست فناوری پزشکی، مهندسی پزشکی با گرایش زیست مواد، نانوفناوری پزشکی هستند و همچنین رشته های مهندسی پزشکی با گرایش های بیومواد و مهندسی بافت، مهندسی بافت، مهندسی مواد با گرایش های متالورژی و سرامیک، مهندسی پلیمر، مهندسی نانوفناوری گرایش نانو مواد می توانند در آزمون ورودی رشته دکتری تخصصی زیست مواد دندانی شرکت کنند.

ثبت نام فقط به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir صورت می‌گیرد و همزمان با تکمیل فرم ثبت نام، داوطلبان باید نسبت به ارسال مدارک اسکن شده خود فقط به صورت اینترنتی به آدرس مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام کنند.

هیچ گونه مدرکی به صورت حضوری یا کتبی یا ارسال از طریق پست و یا اتوماسیون اخذ نخواهد شد. همچنین به مدارکی که با پست الکترونیکی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و داوطلبان ملزم هستند کلیه مدارک اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اینترنتی ارسال کنند. برای افرادی که در هنگام ثبت نام مدارک ارسال نمی‌کنند و یا ناقص ارسال می‌کنند، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.