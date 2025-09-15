بازسازی خطوط فرسوده فاضلاب شمال اصفهان؛ نیاز فوری به ۲.۵ همت اعتبار

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازسازی و تعویض ۱۵ متر از خط انتقال فاضلاب شمال اصفهان در عمق ۱۱ متری مسیر خیابان لاله جنوبی، پس از پنج روز کار مداوم تیم‌های فنی و عملیاتی شرکت آب و فاضلاب استان به پایان رسید.

وی با بیان اینکه پس از عملیات حفاری، کنترل و تخلیه جریان فاضلاب، اصلاح لوله فرسوده ۱۶۰۰ میلی‌متری، بتن‌ریزی و بلوکاژ تا دو متری سطح زمین انجام شده است، افزود: طی ۴۸ ساعت آینده و پس از ایمن‌سازی، غلطک‌کاری و اخذ مجوز پلیس راهور، مسیر خیابان در دو لاین کامل بازگشایی خواهد شد. در حال حاضر تردد تنها از یک لاین انجام می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: با توجه به قدمت و فرسودگی این خط لوله، مقرر شده شرکت آب و فاضلاب با هماهنگی شهرداری و پلیس راهور، نسبت به تعویض و بازسازی ۸۰ متر دیگر از مقاطع آسیب‌پذیر این محور اقدام کند.

وی همچنین به حادثه نشست زمین و ایجاد حفره در خیابان شهید طاهرزاده اصفهان طی روز گذشته اشاره کرد و گفت: کارشناسان شرکت آب و فاضلاب پس از بررسی محل، با هماهنگی شهرداری و پلیس راهور، عملیات حفاری در عمق ۶.۵ متری و ایجاد کارگاه عملیاتی را آغاز خواهند کرد تا ۱۵۰ متر از خط لوله ۱۴۰۰ میلی‌متری بتنی و فرسوده در غرب اصفهان طی دو ماه بازسازی شود.

شیشه فروش افزود: حدود ۴۵ کیلومتر از شبکه انتقال فاضلاب شهر اصفهان بسیار فرسوده است و برای تعمیر و اصلاح فوری آن، به دو و نیم همت اعتبار نیاز داریم. با توجه به شرایط فرونشست زمین، برای پیشگیری از حوادث مشابه، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریع‌تر اعتبار لازم را تخصیص دهند.