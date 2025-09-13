به گزارش خبرنگار مهر، آئین مشترک آغاز سال تحصیلی جدید ۱۴۰۴_۱۴۰۵ مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و جامعه الزهرا (س) با حضور و سخنرانی آیت الله اعرافی رئیس شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران، بانو مجتهده صفاتی، حجتالاسلام والمسلمین فاضل مدیر حوزههای علمیه خواهران و خانم برقعی مدیر جامعه الزهرا (س) ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ در سالن همایش بیداری اسلامی جامعهالزهرا (س) برگزار میشود.
در این مراسم همچنین شخصیتهای استانی، حوزوی، دینی و علمی، معاونین و مدیران هر دو نهاد و طلاب و دانش پژوهان نیز حضور خواهند داشت.
این مراسم از ساعت ۹ صبح با قرائت قرآن و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز و با پخش پیام تصویری حضرت آیت الله جوادی آملی به مراسم، اجرای مولودی، سخنرانی مدعوین ویژه، تقدیر از طلاب شاخص بین المللی و ملی، همخوانی طلاب و همچنین پخش کلیپهایی از رهبری معظم انقلاب تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت.
شایان ذکر است، در پایان مراسم از طلاب برتر با اهدای جوایز، قدردانی به عمل خواهد آمد.
