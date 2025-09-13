  1. حوزه و دانشگاه
  2. حوزه
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

آئین آغاز سال تحصیلی مشترک حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهرا (س)

آئین آغاز سال تحصیلی مشترک حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهرا (س)

آئین مشترک آغاز سال تحصیلی جدید ۱۴۰۴_۱۴۰۵ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهرا (س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین مشترک آغاز سال تحصیلی جدید ۱۴۰۴_۱۴۰۵ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهرا (س) با حضور و سخنرانی آیت الله اعرافی رئیس شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، بانو مجتهده صفاتی، حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل مدیر حوزه‌های علمیه خواهران و خانم برقعی مدیر جامعه الزهرا (س) ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ در سالن همایش بیداری اسلامی جامعه‌الزهرا (س) برگزار می‌شود.

در این مراسم همچنین شخصیت‌های استانی، حوزوی، دینی و علمی، معاونین و مدیران هر دو نهاد و طلاب و دانش پژوهان نیز حضور خواهند داشت.

این مراسم از ساعت ۹ صبح با قرائت قرآن و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز و با پخش پیام تصویری حضرت آیت الله جوادی آملی به مراسم، اجرای مولودی، سخنرانی مدعوین ویژه، تقدیر از طلاب شاخص بین المللی و ملی، همخوانی طلاب و همچنین پخش کلیپ‌هایی از رهبری معظم انقلاب تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است، در پایان مراسم از طلاب برتر با اهدای جوایز، قدردانی به عمل خواهد آمد.

کد خبر 6587661
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها