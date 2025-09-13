به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی بعد از ظهر شنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین اسکندری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم که به مناسبت هفته وقف در دفتر مدیر حوزه‌های علمیه برگزار شد، ضمن تبریک ایام مذهبی و تقدیر از اقدامات انجام شده در زمینه وقف در سطح کشور و به ویژه استان قم، به تشریح نکات مهم و اساسی درباره وقف پرداخت.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر اهمیت توجه علمی و پژوهشی به حوزه وقف بیان کرد: مباحث معرفتی وقف نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق است و شهر قم به عنوان مرکز حوزه‌های علمیه کشور، ظرفیت ویژه‌ای برای محوریت در این زمینه دارد.

عضو فقهای شورای نگهبان افزود: حتی بدون تأمین منابع مالی هنگفت، با هماهنگی و برنامه‌ریزی می‌توان تولیدات علمی قابل توجهی در این حوزه داشت که از جمله آنها مباحث فقهی وقف است که به عنوان یک شاخه مستقل می‌تواند مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد.

آیت‌الله اعرافی به مباحث فلسفی و کلامی وقف نیز اشاره کرد و گفت: به زودی دفتر ویژه‌ای برای پیگیری این موضوعات راه‌اندازی خواهد شد تا ابعاد فلسفی و کلامی وقف در اسلام به صورت جامع و تخصصی بررسی و معرفی شود.

وی این منظومه معرفتی وقف را می‌تواند به عنوان یک پیشران قوی در کشور مطرح کرد و تأکید کرد که باید با جدیت و سرعت بیشتری به توسعه این مباحث پرداخته شود و همچنین حوزه‌های علمیه آماده همکاری همه‌جانبه در این مسیر هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور به ضرورت ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های علمی مرتبط با وقف در حوزه‌های علمی اشاره کرد و تصریح کرد: راه‌اندازی گرایش وقف در فقه و علوم مرتبط، نیازمند برنامه‌ریزی و توجه ویژه است تا دانش‌آموختگان بتوانند در زمینه‌های مختلف وقف فعالیت تخصصی داشته باشند.

آیت‌الله اعرافی به موضوع احیای موقوفات از دست‌رفته نیز پرداخت و یادآور شد: در دوران رضاخان بسیاری از موقوفات آسیب دیده و از بین رفته‌اند که این مسئله تنها محدود به استان قم نیست و در سراسر کشور گسترده است.

وی تأکید کرد: باید برنامه‌ریزی جدی برای احیای این موقوفات صورت گیرد تا سرمایه‌های ارزشمند وقف به شکل مناسبی بازگردد و بهره‌برداری شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور وقف را سرمایه‌ای بسیار ارزشمند و راهگشا برای اداره امور علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور دانست و افزود که این سرمایه باید با تدبیر اقتصادی صحیح، ضمن رعایت تمام شئون و شرایط وقف، به حرکت اقتصادی درآید تا ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و فرهنگی کشور فعال شود.

وی همچنین به موضوع ادای دیون وقف توسط دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت که همه دستگاه‌ها موظفند در پایان هر سال دیون مربوط به وقف را پرداخت کنند که این امر یک تکلیف شرعی است و باید با جدیت دنبال شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور، حمایت از دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب و نخبگان کم‌برخوردار را یکی از بخش‌های ارزشمند فعالیت‌های اوقاف برشمرد و خاطرنشان کرد که کمک به افراد مستعد و محروم، برکات فراوانی دارد و اقدامی بسیار مهم در مسیر تأمین عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که در این زمینه اقدامات بیشتری صورت گیرد تا آثار مثبت آن گسترده‌تر و ماندگارتر باشد.

آیت‌الله اعرافی از اقدامات انجام شده در حوزه وقف در استان قم تقدیر کرد و آمادگی حوزه‌های علمیه را برای همکاری مشترک و گسترده با سازمان اوقاف در قالب برنامه‌ها و توافق‌نامه‌های عملی اعلام کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مؤثر و کاربردی در حوزه وقف باشد و به توسعه و ارتقای این نهاد مهم دینی کمک کند.