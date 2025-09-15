روایت توام با صداقت عامل جلب اعتماد مردمی توسط رسانه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شیخی زاده پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار کرد: روزمرگی در کارها موجب می‌شود که بعضاً از اداره امور غافل شویم و در این راستا تقش رسانه به عنوان یک همراه می‌تواند اثرگذار و در ارائه راه‌حل‌ها نقش آفرین باشد.

وی افزود: مرکزی که در میان افکارسنجی‌ها موفق عمل کرده مرکز افکارسنجی صدا و سیما است و تمام برنامه‌های صدا و سیما را قطعاً افکارسنجی می‌کنند تا میزان اعتماد سازی برنامه‌ها را بسنجد و جایگاه رسانه ملی را افزایش دهد.

وی ضریب نفوذ و اعتماد ملی به رسانه ملی در دوران جنگ ۱۲ روزه را ارزشمند دانست و گفت: از دلایل افزایش اعتماد و ضریب نفوذ روایت توأم با صداقت بود و مردم روایات درست را پیگیر می‌شوند و مشتاق شنیدن آن در رسانه ملی هستند.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان اذعان کرد: اگر در اطلاع رسانی و روایت‌ها شبهه‌ای باشد اعتماد مردمی به رسانه از بین می‌رود.

ظرفیت هنرمندان کردستانی در سطح ملی استفاده شود

شیخی زاده اذعان کرد: کردستان به استناد رهبر معظم انقلاب سرزمین فرهنگ و هنر است و مبنای آن وجود هنرمندان است که عملکرد آنها در سریال‌هایی همچون «سنجرخان» که در استان ساخته شد، دیده شده است.

وی گفت: نیاز است از ظرفیت هنرمندان استان در رسانه ملی کشوری استفاده شود.

وی به استفاده از ظرفیت نخبگان استان پرداخت و گفت: کردستان دارای نخبگان برجسته‌ای است و دو دانشمند دانشگاه‌های کردستان در بین دانشمندان برجسته کشور وجود داشتند و این بیانگر وجود نخبگان توانمند در این دیار است که از ظرفیت آنها به ویژه در برنامه‌های گفتمانی صدا و سیما باید بهره برد.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان اعلام کرد: دانشمندانی در این استان وجود دارند که در کشوری مثل ژاپن دعوت می‌شوند که از علم آنها بهره گرفته می‌شود.

شیخی زاده با بیان اینکه مدیران شایسته و نیروی انسانی ارزشمندی در استان داریم، اضافه کرد: در صدا و سیما از وجود این افراد نیز نیاز است استفاده شود.

وی اعلام کرد: مردم کردستان قدیمی‌ترین قوم ایرانی هستند و در هرجایی از این کشور و جهان باشند آن نقطه باید ایران بشمار برود و از ظرفیت آن استفاده شود.

وی اذعان کرد: کردستان استانی مرزی است و نیاز است بیشتر در حوزه گیرنده‌ها و فرستنده‌ها مورد توجه قرار گیرد.