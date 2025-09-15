همدان در فیتنس چلنج و ددلیفت کشور خوش درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا یاری پیش از ظهر دوشنبه با اشاره به عملکرد ورزشکاران همدانی در مسابقات قهرمانی کشور اظهار کرد: تیم‌های آقایان و بانوان فیتنس چلنج و همچنین تیم ددلیفت آقایان استان همدان در رقابت‌های ملی با درخشش چشمگیر، به کار خود پایان دادند و موفقیت‌های ارزشمندی به دست آوردند.

وی افزود: در مسابقات فیتنس چلنج آقایان به میزبانی قزوین و با حضور ۲۲۰ ورزشکار از سراسر کشور، تیم همدان توانست ۲ مدال طلا، ۳ نقره و ۲ برنز کسب کند. همایون کریمی در دسته سیلور بزرگسالان و صالح حامیان در دسته گلد جوانان مدال طلا را از آن خود کردند.

یاری خاطرنشان کرد: همچنین کریمی، حامیان و محمدامین نقی‌زاده مدال نقره و کریمی و ابوالفضل مخدومی مدال برنز را کسب کردند.

رئیس هیئت بدنسازی همدان با اشاره به موفقیت بانوان استان در همین رقابت‌ها عنوان کرد: تیم بانوان همدان نیز ۲ مدال طلا و ۲ نقره به دست آورد. مائده احمدی و نسرین بابایی در رده جوانان و بزرگسالان مدال طلا گرفتند و باران زنگنه و نسرین بابایی (در بخش اسپیت فیت انفرادی) بر سکوی نقره ایستادند.

یاری ادامه داد: در مسابقات ددلیفت قهرمانی شمال‌غرب کشور به میزبانی مهاباد و با حضور ورزشکارانی از شش استان، تیم همدان با ۹ مدال انفرادی و یک مدال تیمی خوش درخشید. مصطفی ابراهیمی، یاسر نوایی، پارسا ذاکرپور، علی نوایی، یاسین اکبری و علیرضا عطایی بصیر به مدال طلا رسیدند، اکبری و نوایی مدال نقره کسب کردند و حسن خداسیان نیز برنز گرفت. مقام سوم تیمی نوجوانان هم به همدان رسید.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان همدان عنوان کرد: با تأکید بر رشد چشمگیر نتایج همدان نسبت به سال‌های گذشته گفت: با تداوم اردوهای استانی و حمایت مربیان و قهرمانان، هدف‌گذاری ما تبدیل همدان به یکی از سه استان پرمدال کشور در سال‌های آینده است.