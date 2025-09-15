به گزارش خبرگزاری مهر، شصتونهمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز (دوشنبه) با حضور نمایندگان عالیرتبه کشورهای عضو در مقر این نهاد بینالمللی در وین، پایتخت اتریش گشایش یافت.
این نشست که تا جمعه- ۲۸ شهریور- ادامه خواهد داشت، یکی از مهمترین رویدادهای سالانه آژانس به شمار میرود و در آن سفرا، نمایندگان و مقامهای ارشد کشورهای عضو به بررسی طیف گستردهای از موضوعات مربوط به فعالیتها و بودجه آژانس خواهند پرداخت.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی از سوی جمهور اسلامی ایران در این کنفرانس حضور دارد. وی پیش از عزیمت به وین گفت که «امسال کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی فرصت بسیار مغتنمی است که باید در آن حضور یابیم، مواضع کشورمان را بیان کنیم و بیش از پیش با این نوع از استانداردهای دوگانه برخورد کرده و به آن بپردازیم.»
شصت و نهمین نشست عادی کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ۱۵ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵(۲۴ تا ۲۸ شهریور) در مرکز بینالمللی وین (VIC) در پایتخت اتریش برگزار میشود.
