تهدید بیماری زغالی درختان در پناهگاه حیات وحش دشت ناز

به گزارش خبرنگار مهر، پناهگاه حیاتوحش دشتناز با بحران جدیدی در جنگلهای خود روبهرو است. بیماری زغالی که از طریق شیرابههای ترشحشده از درختان منتقل میشود، درختان این منطقه را تهدید میکند.
شیوههای نوین و مراقبتهای درخت به درخت برای کنترل این بیماری و تقویت درختان مقاومتر مورد تاکید کارشناسان است.
پناهگاه حیاتوحش دشتناز، یکی از مهمترین زیستگاههای طبیعی کشور، اکنون با چالشی جدی روبهرو است؛ بیماری زغالی که درختان این منطقه را تهدید میکند.
این بیماری قارچی که از طریق ترشحات شیرابهای درختان گسترش مییابد، میتواند به سرعت به آتشسوزی منجر شود و اکوسیستم این جنگلها را به خطر اندازد.
محمد کاووسی، عضو هیئت علمی و متخصص بیماریشناسی درختان جنگل، در گفتوگو با خبرنگار مهر توضیح داد: بیماری زغالی یک بیماری قارچی است که از طریق شیرابههای ترشحشده از درختان منتقل میشود.
وی افزود: این شیرابهها حاوی ترکیبات مختلفی هستند که در شرایط دمایی بالا، به ویژه بالای ۴۵ درجه سانتیگراد، میتوانند به آتشسوزیهای شدید منجر شوند.
کاووسی تاکید کرد: این بیماری به ویژه توسط پرندگان و سایر عوامل منتقل میشود و درختان منطقه دشتناز از بیش از ۷۰ درصد درختان بیمار برخوردار هستند.
وی افزود: ما باید مداخلهمان را به صورت درخت به درخت انجام دهیم. بر اساس شدت بیماری و وضعیت هر درخت، درختان بیمار باید درمان شوند یا با استفاده از مواد بیولوژیکی و ترکیبات مخصوص، آلودگیهای موجود حذف گردد.
کاووسی تقویت درختان مقاومتر را یکی از راهکارها عنوان کرد و توضیح داد: برخی از درختان در برابر این بیماری ضعیفتر بوده و به سرعت از بین میروند، در حالی که درختان مقاومتر توانایی مقابله با بیماری را دارند و میتوانند زخمهای ناشی از بیماری را کنترل کنند.
وی افزود: در این راستا، ما درختان با پایه ژنتیکی ضعیفتر را حذف کرده و درختان مقاومتر را تقویت میکنیم.
کاووسی همچنین اشاره کرد: علاوه بر درمان، باید به پیشگیری از گسترش بیماریها توجه ویژهای داشت، درختان باید به دقت بررسی شوند و درختان بیمار به سرعت از محیط حذف شوند تا از گسترش بیماری جلوگیری شود و این اقدامات به ما کمک میکند تا بتوانیم از گسترش بیماری جلوگیری کرده و اکوسیستم جنگلهای دشتناز را حفظ کنیم.
