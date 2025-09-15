  1. استانها
لزوم توجه ویژه به مراقبت‌های بهداشتی میان‌سالان

بوشهر- معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: توجه ویژه به مراقبت‌های بهداشتی میان‌سالان؛ گامی مؤثر در ارتقای سلامت جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان دربان ملک صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت مراقبت‌های بهداشتی میان‌سالان افزود: میان‌سالی یکی از مهم‌ترین مقاطع زندگی است که توجه به آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر و ارتقای کیفیت زندگی در سال‌های آینده داشته باشد.

معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان دشتستان با اشاره به شاخص‌های اصلی مراقبت‌های این گروه سنی تأکید کرد: غربالگری فشارخون، سنجش قند و چربی خون، کنترل وزن و شاخص توده بدنی، مراقبت از سلامت روان، فعالیت بدنی منظم، تغذیه سالم، ترک دخانیات و توجه به سلامت دهان و دندان از جمله مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید به‌طور منظم مورد پایش قرار گیرد.

دربان ملک بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، مراقبت پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی از طریق خطر سنجی و مراقبت‌های ادغام یافته دیابت، فشارخون بالا، اختلالات چربی‌های خون، برای حدود ۲۸ هزار نفر میان‌سال انجام شده، همچنین مراقبت ارزیابی سلامت روان میان‌سالان نیز برای ۱۶ هزار و ۹۰۰ نفر انجام شده است.

معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در مراقبت‌های بهداشتی میان‌سالان علاوه بر کاهش هزینه‌های درمانی، تضمین‌کننده سالمندی سالم و پویا خواهد بود.

وی اظهار کرد: به همین منظور، مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان آماده ارائه خدمات مشاوره، غربالگری و مراقبت‌های دوره‌ای به میان‌سالان هستند.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت فعال میان‌سالان در برنامه‌های مراقبتی و بهره‌مندی از خدمات مراکز سلامت، نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های بهداشتی شهرستان و بهبود سطح سلامت جامعه دارد.

