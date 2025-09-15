به گزارش خبرنگار مهر، احسان دربان ملک صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت مراقبت‌های بهداشتی میان‌سالان افزود: میان‌سالی یکی از مهم‌ترین مقاطع زندگی است که توجه به آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر و ارتقای کیفیت زندگی در سال‌های آینده داشته باشد.

معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان دشتستان با اشاره به شاخص‌های اصلی مراقبت‌های این گروه سنی تأکید کرد: غربالگری فشارخون، سنجش قند و چربی خون، کنترل وزن و شاخص توده بدنی، مراقبت از سلامت روان، فعالیت بدنی منظم، تغذیه سالم، ترک دخانیات و توجه به سلامت دهان و دندان از جمله مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید به‌طور منظم مورد پایش قرار گیرد.

دربان ملک بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، مراقبت پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی از طریق خطر سنجی و مراقبت‌های ادغام یافته دیابت، فشارخون بالا، اختلالات چربی‌های خون، برای حدود ۲۸ هزار نفر میان‌سال انجام شده، همچنین مراقبت ارزیابی سلامت روان میان‌سالان نیز برای ۱۶ هزار و ۹۰۰ نفر انجام شده است.

معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در مراقبت‌های بهداشتی میان‌سالان علاوه بر کاهش هزینه‌های درمانی، تضمین‌کننده سالمندی سالم و پویا خواهد بود.

وی اظهار کرد: به همین منظور، مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان آماده ارائه خدمات مشاوره، غربالگری و مراقبت‌های دوره‌ای به میان‌سالان هستند.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت فعال میان‌سالان در برنامه‌های مراقبتی و بهره‌مندی از خدمات مراکز سلامت، نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های بهداشتی شهرستان و بهبود سطح سلامت جامعه دارد.