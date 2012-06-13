ابلاغ دستورالعمل جدید ثبت نام دانش آموزان در مدارس غیردولتی/ دریافت وجه برای آزمون ورودی مدارس غیردولتی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دستورالعمل آمده است: مسئولیت ثبت نام دانش آموزان مدارس غیر دولتی به عهده مدیر بوده و ثبت نام در محل واحد آموزشی بر اساس شهریه ابلاغی (ثابت و فوق برنامه ) صورت می گیرد و دریافت هر گونه وجهی از اولیا بابت انجام آزمون ورودی ممنوع است .

تکریم اولیا هنگام ثبت نام دانش آموزان،،الزامی بودن نصب نرخ شهریه مصوب ابلاغی به همراه رئوس تمامی فعالیت ها در محل ثبت نام در معرض دید اولیای دانش آموزان و مراجعین، برگزاری آزمون ورودی برای پذیرش و ثبت نام دانش آموز(صرفا در پایه اول متوسطه ) با اطلاع اداره آموزش و پرورش منطقه/ شهرستان وبا رعایت ماده 28 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی ، ضروری بودن نگهداری اسناد برگزاری آزمون ها تا پایان سال تحصیلی در مدرسه از بخش های دیگر این دستورالعمل است.

ممنوعیت مدارس غیردولتی از دریافت وجه نقد و چک های حامل



براساس دستورالعمل ثبت نام مدارس غیردولتی، دریافت هرگونه وجه نقد ،چک حامل و چکهای مسافرتی ممنوع است و وجوه دریافتی بابت شهریه و کمکهای مردمی باید به حساب مدرسه واریز و چکهای صادره نیزتوسط اولیا ی دانش آموزان در وجه مدرسه صادر شود.

همچنین تعیین و دریافت هزینه خدمات متفرقه (از جمله تغذیه بین روز ، لباس فرم یک شکل و رفت و آمد) از اولیا دانش آموزان طبق ضوابط مربوطه با تائید انجمن اولیا و مربیان و اداره آموزش و پرورش منطقه / ناحیه امکان پذیر خواهد بود و استفاده خدمات مذکورکاملا اختیاری است .مدیران مدارس باید برابر فرم پیوست (قرارداد اخذ شهریه بین ولی دانش آموز و واحد آموزشی)نسبت به انعقاد قرار داد در دو نسخه اقدام و یک نسخه از فرم قرار دادرا پس از تکمیل به ولی دانش‌آموز ارائه نمایند .

کمکهای مردمی اولیا در صورت رضایت، پس از آغاز سال تحصیلی امکانپذیر است



در ادامه این دستورالعمل آورده شده است که کمکهای مردمی موضوع بند ب ماده 14 قانون تاسیس واداره مدارس ومراکز غیر دولتی داوطلبانه است و پرداخت آن توسط اولیاء پس از شروع سال تحصیلی امکانپذیر بوده ، ضمن آنکه صرفا باید به حساب مدرسه واریز و وجوه دریافتی با رعایت ماده 17 قانون تاسیس هزینه شود.

به منظور پذیرش و ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی نتایج طرح ملی سنجش ملاک عمل بوده و برگزاری هرگونه آزمون مصاحبه و ...مجاز نیست.