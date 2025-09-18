به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین امروز پنجشنبه در گزارشی اختصاصی از وین از ساختمان آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد: آمریکا به اکثر کشورهای عضو هشدار داده است که به قطعنامه ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای رأی مثبت ندهند.
در گزارش المیادین اضافه شده است: واشنگتن تهدید کرد که در صورت تصویب قطعنامه، بودجه آژانس بینالمللی انرژی اتمی را متوقف کرده و احتمالاً از آن خارج خواهد شد.
شبکه المیادین پیشتر گزارش داده بود که به نسخه اولیه قطعنامهای دست یافته که خواستار ممنوعیت حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هستهای تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
این قطعنامه قرار است امروز در شصت و نهمین نشست سالانه کنفرانس عمومی کشورهای عضو آژانس در وین به رأی گذاشته شود.
این قطعنامه از سوی ایران، چین، روسیه، بلاروس، نیکاراگوئه و ونزوئلا ارائه و در متن آن بر چند محور اصلی تأکید شده است.
بر اساس گزارش المیادین، در پیش نویس این قطعنامه آمده است: تأکید کنفرانس عمومی بر ضرورت تحقق کامل و مؤثر اهداف آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بهویژه مأموریت حقوقی آن در تسریع و گسترش نقش انرژی هستهای در صلح، سلامت و رفاه در سراسر جهان است.
در این پیش نویس بار دیگر بر حق مسلم همه کشورها برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای بدون هیچگونه تبعیضی تأکید شده است.
پیش نویس مذکور با یادآوری قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۱۹۸۱) که در آن حمله نظامی به تأسیسات هستهای بهعنوان نقض آشکار منشور ملل متحد و قواعد رفتار بینالمللی محکوم شد، بار دیگر بر لزوم پرهیز از چنین اقدامات غیرقانونی تأکید میکند.
