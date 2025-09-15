حضور هیئت ایرانی در شصتمین نشست شورای حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت بلندپایه حقوق بشری ایران به سرپرستی ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت می‌کند.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و فروزنده ودیعتی، مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه به‌عنوان اعضای هیئت ایرانی در این سفر، دبیر ستاد حقوق بشر را همراهی می‌کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر امروز، همچنین در رویداد جانبی گفت‌وگوی تعاملی با آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع تأثیر اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر بهره مندی از حقوق بشر شرکت می‌کند.

موضوع این گفت‌وگوی تعاملی «آثار حقوق بشری ۱۲ روزه حمله به ایران از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی» است.

شرکت و سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفت‌وگو با مقام‌های کشورهای شرکت‌کننده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ملاقات با مسئولان عالی سازمان ملل از جمله برنامه‌های دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ژنو است.