دبیر ستاد حقوق بشر وارد ژنو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت بلند پایه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر و همراهی نمایندگان سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه به منظور شرکت در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل وارد مقر شورای حقوق بشر در ژنو شد.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در بدو ورود به ژنو در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعهد خود به اصول حقوق بشر مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و انسانی تأکید داشته است.

رئیس هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به شورای حقوق بشر با اشاره به اینکه حقوق بشر نباید به ابزاری برای فشار سیاسی علیه کشورهای مستقل تبدیل شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در اجرای تعهدات حقوق بشری قاطعانه به کار خود ادامه داده و از حقوق ملت بزرگ ایران با قدرت دفاع می‌کند.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران که منجر به شهادت تعداد زیادی از شهروندان ایرانی شد، افزود: جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان این تهاجم نامشروع، بار دیگر چهره واقعی آنان را نشان داد و نقض آشکار حقوق بشر را به نمایش گذاشت.

دبیر ستاد حقوق بشر نسبت به سکوت نهادهای بین‌المللی در قبال جنایات آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت: چنین اقداماتی نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه و سیاسی‌کاری است. رژیم صهیونیستی بدون توجه به قوانین بین‌المللی، جنایات گسترده‌ای را در غزه رقم زده و بیش از ۲۰۰ هزار نفر را شهید یا زخمی کرد و اما در مقابل، اگر در ایران کوچک‌ترین حادثه‌ای رخ دهد، مدعیان حقوق بشر به سرعت فعال می‌شوند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه تاکید کرد: از نهادهای بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر انتظار می‌رود با جدیت بیشتری نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی عمل کنند.

بنابراین گزارش، شرکت و سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفت‌وگو با مقامات کشورهای شرکت‌کننده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ملاقات با مسئولان عالی سازمان ملل متحد از جمله برنامه‌های دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ژنو است.

شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از هشت سپتامبر (۱۷ شهریور) آغاز شده و تا هشت اکتبر (۱۶ مهر) ادامه خواهد داشت.

شورای حقوق بشر (The Human Rights Council) در سال ۲۰۰۶ جایگزین کمیسیون حقوق بشر (The Commission of Human Rights) شد که تغییراتی در تعداد اعضا، وابستگی به رکن سازمان ملل، اختیارات و نحوه اجرای مأموریت‌های این نهاد سازمان ملل را در پی داشت. در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومی قطعنامه مهمی برای ایجاد شورای حقوق بشر به منظور جایگزینی با کمیسیون حقوق بشر تصویب کرد.

شورای حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقیم با آرای محرمانه اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی است و کرسی‌ها در بین گروه‌های منطقه‌ای به این صورت تقسیم بندی می‌شود. گروه آفریقایی ۱۳ کرسی، گروه آسیا و اقیانوسیه ۱۳ کرسی، گروه اروپای شرقی ۶ کرسی، گروه آمریکای لاتین و کارائیب ۸ کرسی، گروه اروپای غربی و دیگر کشورها ۷ کرسی.

شورای حقوق بشر سالیانه سه نشست فصلی (فوریه / مارس، ژوئن و سپتامبر / اکتبر) مجموعاً در ۱۵ هفته برگزار می‌کند. از زمان تأسیس، تاکنون ۵۹ نشست عادی شورای حقوق بشر برگزار شده است.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و فروزنده ودیعتی، مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه به‌عنوان اعضای هیئت ایرانی در این سفر، دبیر ستاد حقوق بشر را همراهی می‌کنند.