ابلاغ اعتبار ۳۸۶میلیارد تومانی برای رفع تنش آبی در کهگیلوبه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین ظهر دوشنبه در نشست با معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و مدیرعامل آبفا بر لزوم انجام مطالعه جامع به عنوان اولین و ضروری‌ترین گام برای حل پایدار مشکل تنش آبی تأکید کرد و گفت: دسترسی به یک بانک اطلاعاتی قوی، چراغ راه و مسیر درست اجرای پروژه‌ها را برای ما روشن خواهد کرد، به همین منظور، اعتباری متناسب برای انجام این مطالعه جامع در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به فوریت حل مشکل تنش آبی در برخی مناطق، اظهار کرد: در کنار انجام مطالعه، باید اولویت‌هایی که هم‌اکنون قابلیت اجرایی دارند را شناسایی و برای انجام آن‌ها اقدام عاجل و فوری صورت گیرد، و مطالعه و اجرا می‌تواند به صورت همزمان پیش برود، این رویکرد، نشان‌دهنده عزم استان برای بهره‌برداری سریع از اعتبارات در مناطق بحرانی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: سهم استان از اعتبارات ملی بر اساس مصوبه هیأت وزیران، مبلغ ۲۸۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای پروژه‌های عمرانی بودجه ۱۴۰۴، برای رفع تنش آبی شرب روستایی در سطح کشور در نظر گرفته شده که سهم این استان از این اعتبار تعیین شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، مبلغ ۷۲ میلیارد تومان دیگر نیز از محل اعتبارات ویژه «محرومیت‌زدایی» برای کمک به رفع این معضل در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته است.

سهمگین تصریح کرد: در حوزه عشایر کوچ‌رو نیز، با استناد به همان مصوبه، اعتباری معادل ۳۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به دلیل ماهیت خاص زندگی عشایری، نیاز به مطالعه جداگانه‌ای ندارد و مستقیماً برای اجرای پروژه‌های آب‌رسانی هزینه خواهد شد.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود با تخصیص این اعتبارات قابل توجه و برنامه‌ریزی انجام شده، گام بلندی در جهت تأمین آب شرب پایدار برای روستاییان و عشایر استان برداشته شود.