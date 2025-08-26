به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه سنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی ۴۷ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت در شهرستان لنده افتتاح و کلنگزنی شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در سومین روز از هفته دولت در سفر به شهرستان لنده با حضور مادر معزز سردار شهید «جانمحمد کریمی»، گفت: ۳۹ پروژه با اعتباری معادل ۷۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.
یدالله رحمانی با اشاره به اینکه تعداد هشت پروژه عمرانی با اعتبار ۷۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کلنگزنی شد، اظهار کرد: قطعه سوم محور لنده- تراب با اعتباری بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان آماده کلنگزنی شده است.
وی با اشاره به اینکه برای تکمیل محور لنده- تشان، حداقل ۸۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که به زودی با همکاری شرکت زیرساخت، شاهد آغاز عملیات اجرای این محور باشیم، تاکید کرد: همچنین ۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار پروژههای اقتصادی است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در بخش اقتصادی ۱۹ مورد پنل خورشیدی با اعتباری حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۶۹ طرح حمایتی از مشاغل خرد با اعتباری بالغ بر ۳۹ میلیارد تومان در این شهرستان به مرحله اجرا درآمده است.
وی از خدمات بنیاد علوی در حوزههای اشتغالزایی در شهرستان لنده تقدیر کرد و گفت: اعطای سه میلیارد تومان تسهیلات خرد، خدمات چشمپزشکی رایگان، توزیع لوازم التحریر و کمکهای حمایتی اقدامات خوب بنیاد علوی در لنده سرزمین اولینها است.
رحمانی به پیگیری و دستورالعمل برای حل مشکلات و مطالبات مردم اشاره کرد و گفت: مشکل آنتندهی تلفن همراه از طریق کمیته مصوبات سفر وزیر ارتباطات به این منطقه مورد پیگیری قرار میگیرد.
وی جاده دسترسی را از مطالبات عشایر لنده دانست و گفت: از محل احداث ۵۰ کیلومتر جاده عشایری و روستایی که از سازمان راهداری قول گرفتیم برای عشایر لنده لحاظ شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص آخرین وضعیت پل وحدت و جاده الگن با اشاره به نصب عرشه پل، ابراز کرد: ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات مدیریت بحران و اعتبارات استانی برای تکمیل کامل پروژه تزریق میشود و برای جاده الگن دستور تخصیص سریع اعتبار و آغاز هرچه سریعتر پروژه داده شد.
بیمارستان لنده در دستور کار تکمیل
وی با تأکید بر اینکه، تکمیل بیمارستان لنده در دستور کار است، افزود: سه بیمارستان نیمهتمام در استان وجود دارد که در تلاش برای تکمیل این بیمارستانها هستیم و یکی از آنها بیمارستان لنده است.
رحمانی در خصوص مشکل نوسانات برق، قول پیگیری برای جبران خسارات ناشی از نوسانات از طریق بیمه را داد و گفت از مردم درخواست دارم به دلیل وجود ناترازی شدید انرژی در کشور در مصرف برق صرفهجویی کنند.
کلنگ زنی گاز رسانی به روستای گرداب کویر لنده
وی با اشاره به کلنگزنی پروژه گازرسانی به روستای گرداب کویر لنده افزود: در دیدار قبلی با مردم این منطقه، قول مساعد برای پیگیری این مطالبه به حق داده شد و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی آن هستیم.
استاندار با اشاره به افتتاح و کلنگزنی پروژههای آب و فاضلاب، تصریح کرد: در حوزه آب و فاضلاب ۲۱ میلیارد تومان پروژه افتتاحی و کلنگزنی در شهرستان لنده تعریف کردیم.
وی کلنگ زنی پارک پنج هکتاری شهرداری لنده با اعتباری ۲۵ میلیارد تومان به نمایندگی از تعداد پنج پروژه عمرانی و خدماتی در حوزه شهری با اعتبار سرجمع ۴۱ میلیارد تومان، افتتاح آبنمای هارمونیک شهرداری لنده با اعتباری بالغ سه میلیارد تومان به نمایندگی از تعداد ۱۴ پروژه عمرانی و خدماتی در حوزه شهری با اعتبار سرجمع ۵۴ میلیارد تومان و افتتاح ساختمان دهیاری روستای سرآسیاب را از پروژههای این شهرستان عنوان کرد.
رحمانی بهسازی و آسفالت ۱۵ روستا به طول هفت کیلومتر با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان را از دیگر پروژههای لنده برشمرد.
وی ابراز کرد: با توجه به شرایط خشکسالی شدید و تاکید بر مدیریت تنش آبی، اقدامات خوب و مؤثری توسط مجموعه آبفا در دست انجام است که موجب بهبود و توسعه پایدار آب در منطقه و رفع مشکلات مربوط به آن میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: دولت وفاق ملی با عزمی راسخ و با برنامهای مدون برای خدمتگزاری صادقانه به مردم و اجرای سیاستهای کلی نظام گام برمیدارد که مورد حمایت کامل واقع شده است.
نظر شما