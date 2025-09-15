  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

هشدار راهداری گلستان؛مسافران پیش از سفر وضعیت جوی را بررسی کنند

گرگان-رئیس اداره مدیریت راه‌های راهداری گلستان گفت: مسافران و هم استانی‌ها پیش از سفر به جنگل گلستان، وضعیت جوی و ترافیکی مناطق تحت تأثیر ریزگردها را بررسی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام آریان فرد اظهار کرد: با توجه به ورود موج جدید گرد و غبار از مرزهای غربی کشور و افزایش غلظت ذرات معلق در هوای استان، از مسافران و رانندگان درخواست می‌شود پیش از سفر، وضعیت جوی و ترافیکی ورودی جنگل گلستان به سمت بجنورد و شیروان در استان خراسان شمالی را از طریق سامانه ۱۴۱ بررسی کنند.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان با اشاره به کاهش دید افقی به کمتر از ۲۰۰ متر در برخی مقاطع جاده‌ای اظهار کرد: این وضعیت باعث ایجاد خطراتی برای رانندگان، به‌ویژه در ساعات اوج تردد می‌شود.

وی همچنین از مسافران خواست که با سرعت مطمئنه و احتیاط کامل رانندگی کرده و در صورت امکان سفرهای غیرضروری خود را به زمان دیگری موکول کنند تا سلامت آنان به خطر نیفتد.

آریان فرد تأکید کرد: حفظ ایمنی و سلامت مسافران در اولویت است و رانندگان توصیه‌های ترافیکی و جوی را جدی بگیرند.

